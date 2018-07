Boli ste na pedikúre? Stačí jeden trik a päty zostanú hladké

Pohodlné letné šľapky niekedy o vás prezradia viac, ako by ste chceli. Aj zhrubnuté päty sa dajú vyhladiť, len treba so suchou kožou správne bojovať.

Trápi aj vás zhrubnuté päty? Ide o ochranu pokožky pred mechanickým namáhaním. Niektoré typy hyperkeratózy však môžu mať aj genetické príčiny. Horšie je, keď vám začnú zhrubnuté miesta praskať. Za ťažkosťami sa môže, ale nemusí, skrývať zle zvolená obuv. „Zhrubnutá pokožka praská z dôvodu vysokého zaťaženia. Ak však ide napríklad o psoriatické stavy, nie je obuv priamou príčinou. V každom prípade by mali topánky spĺňať viac než len estetické kritériá,“ zdôrazňuje pedikérka a diplomovaná podologička Ing. Milada Nádašiová.

Musí sa vám uľaviť

Niekedy však nie je ľahké nájsť odborníka. Laik môže s ťažkosťami posúdiť pedikéra. Mnoho vám napovie prostredie či práca s nástrojmi. „Čistota pracoviska je základ, ak sa vám nepáči, určite okamžite odíďte. Všímajte si aj postup, ako pedikér pracuje s nástrojmi. Niekto má dar reči, ale konkrétny výkon je nedostatočný, u iného je to presne naopak,“ vymenúva Milada Nádašiová.

„Prihliadajte na to, či bolo ošetrenie príjemné, bez zbytočných zranení a bolesti, či ste sa cítili komfortne. Kvalitu pedikúry laik nevie vyhodnotiť, ale základ je, aby boli nechty ostrihané čo najviac dorovna, pokožka na chodidlách hladká, nemala by štípať.“ Zjednodušene možno povedať, že z profesionálnej pedikúry by ste mali odchádzať ľahkým krokom. Ak budete mať pocit úľavy, je to správne.

Doma krémujte

Niekto má zvyk doma si nohy stále šmirgľovať, aby si ich za každú cenu udržal hladké. Nie je to však dobre. Podľa odborníčky môžu práve vinou extrémneho „obrusovania“ vznikať zbytočné zhrubnutia. Základom domáceho ošetrenia je skôr vhodne zvolená kozmetika na nohy. Musíte ju však pravidelne používať. „Ani ten najlepší krém vám nezlepší stav pokožky, ak stojí na poličke alebo leží v nočnom stolíku. Ak pedikér odporúča denné použitie, skutočne je nutné prípravok aplikovať denne. Nestačí si ho dať raz tesne pred pedikúrou,“ zdôrazňuje pedikérka. A kedy budete mať päty hladké? Je to individuálne, ale ak správne pedikérske techniky podporíte domácou starostlivosťou, scelia sa za 1 až 3 mesiace.

Kam sa stratila?

Od mokrej pedikúry, pri ktorej ste si na úvod ošetrenia museli nohy namáčať vo vaničke, sa postupne upúšťa. Trendom je ošetrovať nohy nasucho, pomocou prístroja. Mokrá pedikúra má z hľadiska spôsobu ošetrenia menšie možnosti. „Navyše je nesmierne namáhavá pre pedikéra. Vďaka prístroju možno zvýšiť efektivitu jednotlivých úkonov a zjednodušiť prácu. Nehovoriac o tom, že postupmi mokrej pedikúry nemožno ošetrovať napríklad cukrovkárov či ľudí, ktorí trpia cievnymi nedostatočnosťami,“ objasňuje nástup suchého ošetrenia odborníčka. Hoci nemáte ťažkosti s pätami alebo nechtami, na návštevu odbornej pedikúry by ste si mali nájsť čas minimálne raz do roka.

