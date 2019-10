6 trikov na oživenie vášho partnerského života. Piaty je naozaj dôležitý!

dnes

Upadnúť do rutiny a kolotoča povinností je to, čo dokáže zvalcovať aj tú najzamilovanejšiu dvojicu. Nedopustite to!

Láska a rutina spolu celkom nepasujú. Dá sa to zmeniť!Autor: Shutterstock.com

Pokiaľ ide o sex, väčšina z nás nie je veľmi zhovorčivá. Pritom sú aj obyčajné veci, ktoré nám môžu intímnu oblasť osviežiť a posunúť vzťah ďalej. 1. Odíďte z domu Dohodnite sa, že raz za povedzme šesť týždňov si vyjdete na víkend mimo domov a vyriešite si tam väčšinu vašich prípadných problémov so sexom aj vo vzťahu. Nemusí ísť o nič finančne náročné, podstatné je, aby ste sa dostali preč z vášho bežného prostredia, kde na vás padajú všetky problémy ako práca, peniaze, deti, stres... Ak je vycestovanie na celý víkend organizačne príliš náročné, skúste aspoň jednu noc do mesiaca tráviť niekde na chate či v hoteli. Sami sa budete čudovať, koľko vecí sa dá takto vyriešiť a vylepšiť.

