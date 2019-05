Bylinkové pleťové krémy na rôzne typy pokožky, ktoré dokážete vyrobiť doma

Máte citlivú pleť alebo vám jednoducho prekáža, že bežne dostupné pleťové krémy sú neraz plné parabénov, umelých farbív a aróm. Spravte si vlastný krém na mieru!

Prírodnú kozmetiku podľa požiadaviek vašej pleti si môžete vyrobiť aj doma. A to aj keď ste úplný laik a do chémie „nefušujete“. Základná surovina, ktorú budete potrebovať, je bežne dostupný kokosový olej. Ide o látku, ktorá sa svojim zložením podobá tukom v našej koži, takže ju dobre prijíma. Obsahuje množstvo antioxidantov a tak chráni pred voľnými radikálmi a tým aj pred predčasným starnutím. A najlepšie je, že kokosový olej je prospešný ako pre suchú, tak pre citlivú, zmiešanú či dokonca mastnú pleť bez rozdielu veku. A do tohto základu treba pridať lieh a bylinky v závislosti od typu vašej pokožky.

Postup zvládne aj úplný laik

Základný postup je pre všetky krémiky rovnaký. 150 g kokosového oleja rozpustíte na šporáku. Keď začne bublať, prisypete zvolené ingrediencie a všetko necháte 3 minúty variť. Potom odstavíte a necháme 6 hodín odpočívať. Prísady volíte podľa typu vašej pleti – pozri nižšie. Po 6-hodinovom odstátí zmes jemne prihrejete, precedíte, primiešate lieh a všetko riadne vyšľaháte ručným šľahačom. Masť skladujete v chladničke, vydrží asi 60 dní. Môžete ju rozdeliť do menších nádobiek, uskladniť v mrazničke a používať podľa potreby.

Pre normálnu pokožku

Bylinková masť - 1 lyžičku žihľavy, 1 lyžičku rumančeka, 1 lyžičku prasličky, 1 lyžičku liehu

Pre suchú a citlivú pokožku

Nechtíková masť – 2 lyžice kvetov nechtíka, 1 lyžička liehu

Pre mastnú a zmiešanú pokožku

Čistiaca masť - 1 lyžica zeleného čaju, 1 lyžica šalvie, 1 lyžička liehu

Pre zrelú pokožku

Masť z korenia – 4 rozdrvené klinčeky, 1 rozdrvený badián, pol lyžičky škorice, 1 lyžica rozmarínu, 1 lyžička liehu

