Červenáte sa? Tieto veci musíte zo života škrtnúť a nebudete ako cvikla

Za rumencom na lícach či nose sa nemusí skrývať hanblivá povaha, sú to rozšírené žilky. Poznáte potraviny, ktoré červeň ešte zvýraznia?

Všimli ste si, že keď niekto vstúpi v zime do vykúrenej miestnosti zrazu sa začne červenať? Nehanbí sa prítomnej spoločnosti, len ho trápia rozšírené žilky. Nie sú prasknuté ako sa často mnohí mylne domnievajú, len nie sú pružné. Trápia rozšírené žilky aj vás? Od výrazného červenania vás zachráni aj disciplína.

Nevbehnite do miestnosti

V zimných mesiacoch si pleť chráňte krémom. Vhodnejšie sú mastnejšie prípravky, ktoré obsahujú napríklad rutín. Ten posilní steny ciev. Pri vstupe do budovy alebo miestnosti nechoďte hneď do najvykúrenejších priestorov. Počkajte chvíľu v aule alebo v predsieni, aby si pokožka pomalšie privykla na zmenu teplotu. Ani na lyžovačke sa neoplatí skočiť od dverí rovno ku kachliam či krbu.

Chcete spomaliť starnutie pleti? Stačí 7 predsavzatí a dokážete to!

Nezohrievajte sa polievkou

Hoci vás horúca čaj výborne zahreje, pri ťažkostiach s rozšíreným žilkami sa opäť oplatí počkať na izbovú teplotu. Platí to i pre horúcu polievku. Po ich konzumácii červeň zbytočne vybehne na líca. Vyhnite sa i alkoholickým nápojom a korenistým jedlám, tie vedia vohnať červeň do tváre, aj ľuďom, ktorých netrápia červené žilky. Feferónky by ste mali z jedálneho lístka úplne škrtnúť. Vedeli ste, že problém so žilkami sa najčastejšie objavuje okolo tridsiatky a štyridsiatky?

Dermatologička radí, ako sa starať o pleť v zime

Vlažná vaňa?

Tvár si umývajte vo vlažnej vode. Rovnako si rozmyslite kúpanie v horúcej vane i návštevu sauny. Zvážte aj prípadné naparovanie pri nachladnutí. Rozšírené žilky sa môžu objaviť u akéhokoľvek typu pokožky. Počítajte s tým, že už vzniknuté rozšírené cievky nezmiznú. Kozmetické prípravky vám ich pomôžu len zjemniť. Trvalejšie riešenie patrí do rúk dermatológa.