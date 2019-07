Chyba nie je vo vás. 5 príznakov, že žijete so sociopatom

Svojimi manipulačnými technikami vie vyvolať dojem, že to vy ste nemožný a naničhodný. Pritom sám trpí poruchou osobnosti.

Ukrýva sa v detailoch správania, ktoré ste doteraz pripisovali jednoducho povahe či temperamentu. A odpúšťali. Ak sa však vo vzťahu cítite nešťastní, nedocenení, klamaní a manipulovaní, takmer iste máte do činenia so sociopatom.

Miluje, i ničí

Sociopat je človek s antisociálnou poruchou osobnosti. Dobre sa vám zdá, že má problém s ohľaduplnosťou, presadzuje svoje ego a bez výčitiek. Nechá vás odšoférovať dlhú cestu na dovolenku bez toho aby sa ponúkol, že vás vystrieda? Nechá nosiť ťažké nákupy? Tlačí do svojich koníčkov, ktoré vás nebavia? A keď ide do tuhého, pokojne podrazí nohy? Podobne ako u psychopatov základným znakom je nedostatok alebo úplne chýbanie empatie. Kým u psychopatov je táto vlastnosť vrodená, daná biologicky, sociopat k nej príde nevhodnou výchovou, traumami alebo zneužívaním v detstve. Ak odfajknete väčšinu nasledujúcich bodov, je to však jasné. Ruky od takého človeka preč!

