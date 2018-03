Čipy majú kontrolovať tehotné na diaľku. Podstúpili by ste to?

Čip bude monitorovať tehotné z pohodlia domu, spoľahlivo na diaľku skontroluje všetky parametre a upozorní lekárov na prípadné komplikácie počas gravidity.

Ženy v rizikovom tehotenstve neraz ležia v nemocnici aj niekoľko mesiacov. Odlúčením od rodiny a pohodlia domova sa pre nich čakanie na vytúžené dieťa stáva zdĺhavým a únavným. Všetko môže byť čoskoro inak.

V Spojených štátoch amerických vyvinuli novú technológiu monitorovania prostredníctvom čipu nie väčšieho ako článok prstu. Vedci si od toho sľubujú revolúciu v medicíne, ktorá má priniesť i menej invazívnu liečbu pre pacientov s rôznymi diagnózami.

Nešťastne pripútané na lôžko

Novinku predstavil americký vedec a inovátor Todd Coleman. Divákom svetoznámej konferencie TED ukázal fotku pacientky. „Prosím zoznámte sa s Janou. Je v 24. týždni tehotenstva. Pre vysoko rizikovú graviditu musí ležať v nemocnici a nie je práve najšťastnejšia. Dôvodom je aj to, že má na sebe permanentne pripevnený mohutný monitorovací pás, ktorý kontroluje jej kontrakcie,“ ukazuje na fotku Coleman.

Vysvetľuje, že hoci je v USA pre ňu liečba v nemocnici pridrahá, má strach ostať doma bez lekárskej starostlivosti. Predčasný pôrod by totiž bábätko v tomto týždni neprežilo. Takže buď ostane v nemocnici pripútaná na lôžko ako väzeň až do narodenia dieťaťa a do konca života bude platiť účty za zdravotnú starostlivosť alebo ostane doma dúfajúc, že to dobre dopadne.

Tenký ako ľudský vlas

Pomoc ponúka práve Colemanov vynález. Vývojom elektronického monitorovacieho systému na zdravotné účely sa zaoberá už roky a s tímom výskumníkov z Kalifornskej univerzity v San Diegu sa dostali do záverečnej fázy.

Vyvinuli čip tenký ako ľudský vlas, ktorý si riziková pacientka jednoducho pripevní na brucho. „Po mnohých rokoch vývoja a skúšania sme vytvorili elektronickú čipovú náplasť, ktorá je založená na rovnakom princípe ako sú počítačové čipy. Až na to, že sme na aplikovanie náplasti nepoužili lepidlo, ale špeciálny flexibilný materiál schopný pripevniť sa na ľudské telo,“ vysvetľuje vedec Coleman.

Inteligentný kožný senzor

Nakoľko je čip takmer neviditeľný a neobmedzuje pohyb, pacientka nemusí ležať v nemocnici a môže žiť normálny život. Zároveň sú prostredníctvom signálu vysielané informácie o zdravotnom stave dieťaťa v tele matky a priebehu jej tehotenstva. „Cez inteligentný senzor dokážeme monitorovať rôzne druhy informácií, ako napríklad pohyby bábätka, telesnú teplotu, ale aj ozvy - činnosť srdca plodu. Údaje pacientky sú z prístroja zasielané cez mobilný telefón lekárovi vzdialenému aj tisícky kilometrov,“ objasňuje vedec.

Nielen pre tehotné

Prevratná technológia tak môže zvýšiť kvalitu života pacientov a sľubuje revolúciu v zdravotnej starostlivosti v rôznych odvetviach vrátane gynekológie. Vývojári teraz riešia zabezpečenie informácií o pacientoch, ich zber a interpretáciu. A do tohto kroku sa už musia zapojiť lekári, inžinieri, poisťovne, ale aj samotní pacienti.

