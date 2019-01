Čo je účinnejšie a trvácnejšie než botox? To je otázka!

Ako nám ženám (ale aj mužom) roky pribúdajú, tak sa začíname obávať starnutia.

V tejto dobe je naozaj náročné orientovať sa medzi všetkými výrobkami na trhu, ktoré nám sľubujú dokonalé vyhladenie vrások či pevné a lesklé vlasy alebo zdravé a krásne nechty.

Samozrejme o účinnosti týchto produktov nás presviedčajú krásne a známe ženy, aj keď ich možno osobne ani nevyskúšali. Končí to zvyčajne tak, že máme plnú domácnosť malých "zázrakov," a aj napriek tomu na nás v zrkadle pozerá tá istá osoba bez žiarivej pleti, so suchými vlasmi a lámajúcimi sa nechtami. A tak sa prichytíte, ako sa pomaly začínate pohrávať s myšlienkou, že Vám už môže pomôcť iba botox.

A tu nastáva čas na zmenu myslenia!

Vetu "zdravie a krása kráčajú ruka v ruke” ste už určite niekde zaregistrovali. Ale čo to vlastne znamená? V podstate je to jednoduché. Podľa odborníkov sa tajomstvo krásy skrýva v pravidelnom dopĺňaní kolagénu, ktorý tvorí až 70% našej pokožky. Po 25 roku života ho naše telo produkuje čoraz menej, čo sa prejavuje vznikom vrások, celulitídou, suchou pokožkou, zhoršenou kvalitou vlasov, nechtov, atď.

Ako teda zabrániť úbytku kolagénu v tele?

Slovenskí odborníci sa nechali inšpirovať a pripravili pre Vás kolagénový nápoj ViaCollagen Extra. Jeho sila spočíva v klinicky testovanom morskom kolagéne, ktorý je pre človeka najlepšie stráviteľný a naše telo ho využije tam, kde je to potrebné (vlasy, nechty, pleť). Do dennej dávky sa zmestilo až 5000 mg tohto kráľa kolagénov, 1000 mg vitamínu C, 10 mg zinku 30 mg kyseliny hyalurónovej, ktorá zaisťuje hydratáciu pokožky.

Dočítali ste sa až sem? Výborne!

Vyberte sa aj Vy na cestu za krásou pitím chutného nápoja a využite tento jednorázový kupón na zľavu vo výške 24 Eur + poštovné zadarmo. Zľavový kupón je možné využiť na akýkoľvek akciový balíček TU.