Čo pridať do kúpeľa, ak máte ekzém a čo poteší dýchacie cesty? Radí dermatologička

Ak patríte k milovníkom olejov a máte zdravú kožu, pokojne si do vody pridajte prírodné oleje, ktoré prospejú aj vašej psychike. Pri bylinkách však buďte pozornejší.

Stačí si pripraviť éterický levanduľový olej a kúpeľ bude mať upokojujúci účinok. „Ak použijete eukalyptový, prinesie úľavu pri respiračných ochoreniach. Olejový kúpeľ s jazmínom zase zvlhčí pokožku,“ pridáva tipy dermatologička MUDr. Michaela Blaško, PhD. Na premastenie pokožky je vhodný aj olivový, jojobový, mandľový alebo arganový olej. V prípade problematickej kože alebo pri výskyte alergie sa musíte týmto olejom vyhnúť. Musíte siahnuť po špeciálnych olejových prísadách do kúpeľa. „Výborné sú najmä prípravky s obsahom esterov nenasýtených mastných kyselín, najmä s kyselinou linolovou, a tekutého parafínu,“ rozširuje informácie o kúpeli ekzematikov odborníčka. „Vytvára na pokožke ochranný film a zmierňuje pocit svrbenia. Vstrebáva sa v priebehu celého kúpeľa.“

Liečivé i nežiaduce

Chystáte sa do kúpeľa prihodiť pár byliniek alebo odvar z nich? Aj v tomto prípade je opatrnosť na mieste. Ak nemáte na žiadnu z použitých byliniek alergiu, môžete si ich pridať do vane. „Treba však myslieť na to, že účinky byliniek môžu byť liečivé aj nežiaduce. Ideálne je, ak sa pred ich použitím poradíte s odborníkom na fytoterapiu,“ radí kožná lekárka. „Až po konzultácii si pripravte bylinný kúpeľ. Niektoré bylinky pôsobia priaznivo, napríklad upokoja nervovú sústavu, ale negatívne môžu ovplyvniť činnosť srdca, napríklad ju spomaliť, čo môže viesť ku kolapsom.“ Bylinky nemusíte používať len v ich čistej forme, ale využiť môžete peny, v ktorých sú už namiešané presné množstvá.

Prevoňajte si kúpeľňu

Éterický olej nemusíte nakvapkať len do vody. Atmosféru v kúpeľni môže dotvoriť aj arómolampa. Ktorý olej sa oplatí do nej dať? citrusové oleje – dodajú vám energiu a zlepšia náladu, do vane či lampy si ich dajte, ak sa potrebujete v kúpeli osviežiť pred večernou udalosťou, napríklad oslavou či plesom

smrekový olej – v čase viróz je jeho vôňa ideálna na posilnenie slizníc, dýchacie cesty tak budú lepšie odolávať vírusom

olej z ruží – je ideálnym bojovníkom proti stresu, po hektickom dni stačí pár nádychov a hneď príde vytúžené uvoľnenie

Osoľte si ho

Soľ je častou prísadou najmä pri kúpeli nôh, ale poteší kožu celého tela. Nie nadarmo sa využíva v balneoterapii pri liečbe kožných ochorení, napríklad psoriáze alebo pri ekzémoch. „Minerály obsiahnuté v kúpeľových soliach – horčík, draslík, sodík, chlór, bróm, vápnik, zinok, selén a iné – kožu zmäkčujú a hydratujú,“ približuje účinky dermatologička Michaela Blaško. „Soli do kúpeľa kožu nevysušujú, zbavujú ju prebytočnej mastnoty a odumretých buniek.“ Podľa odborníčky je však vhodné, aby ste sa na záver osprchovali, rovnako ako keď vyjdete z mora. Stačí krátka sprcha, aby vás zaschnutá slaná voda na koži neštípala a nedráždila.

