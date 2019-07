Dajte pleti dovolenku! Ktorú kozmetiku by ste si nemali zabudnúť zbaliť?

Aj na dovolenke môžete pleť ľahko podráždiť. Stačí zanedbať čistenie a hneď vám to vaša pokožka zráta. Čo vám nesmie chýbať v batožine?

Aj keď si zbalíte do kufra správne prípravky, po dovolenke sa oplatí absolvovať odborné ošetrenie.Autor: Shutterstock

Vybrali ste sa na dovolenku k moru, na chatu, výlet na bicykli či turistiku? Aj počas voľných dní by ste mali mať poruke správnu kozmetiku. Hoci dámy často počas voľných dní nechajú pleť oddychovať od mejkapu, neznamená to, že si netreba pleť čistiť. Ešte dôslednejší musíte byť, ak máte citlivú pleť alebo vás trápia alergie.

Voda nestačí

Ak sa balíte na dovolenku, nikdy nezabudnite na prípravky, ktoré sú určené na čistenie pleti. Nemusíte si brať odličovacie mlieko, pleťovú vodu či špeciálny prípravok na odlíčenie očí, vymeniť ich môžete za čistiace obrúsky alebo penu. Skutočne nezaberú veľa miesta. Hoci počas voľných dní nepoužívate mejkap, len opláchnuť tvár vodou nestačí. Možno budete mať na chvíľu pocit sviežosti, ale maz z pleti obyčajná voda nezmyje.

„Dôkladné vyčistenie pleti je na dovolenke rovnako dôležité ako v domácich podmienkach,“ upozorňuje dermatologička Petra Mečiarová. „Opaľovacie krémy, morská voda, piesok a potenie môžu spôsobiť podráždenie pokožky i následnú tvorbu zápalových prejavov. Práve preto je dôležité pravidelné čistenie.“ Ak zotrváte pri svojich klasických rituáloch, znížite riziko tvorby vyrážok.

Hydratujte

K čistiacim prípravkom si pribaľte i pleťový krém. Večer by ste mali vždy vykompenzovať pôsobenie vonkajších vplyvov. Predsa len trávite vonku viac času ako počas bežných pracovných dní a krém vám dodá stratené živiny. „Vo všeobecnosti sú vhodné ľahké hydratačné a fluidné krémy. Počas leta sa viac potí a výraznejšie mastí aj pleť, ktorá je po zvyšok roka skôr suchšia,“ vysvetľuje odborníčka. To isté platí pre telovú kozmetiku. Ideálne sú hydratačné krémy, prípadne prípravky po opaľovaní, ktoré obsahujú upokojujúce a regeneračné látky. Nechce sa vám krémovať? Ak si budete pokožku pravidelne hydratovať, vydrží vám dlhšie aj pekný hnedý odtieň. Suchá pokožka sa rýchlejšie šúpe.

Experiment sa nevypláca

Ak máte citlivejšiu pokožku, ktorá reaguje na prípravky aj alergiou, nespoliehajte sa na hotelovú kozmetiku. Vždy si so sebou zoberte overené prípravky. „Určite nie je počas dovolenky najvhodnejšie meniť alebo skúšať nové výrobky. Keďže prípravky v hoteloch väčšinou obsahujú parfumy, konzervanty a alkohol, ľahko by mohlo dôjsť k podráždeniu pokožky alebo alergickej reakcii,“ varuje pred experimentovaním kožná lekárka. Pokazíte to, čo ste v mori upravili. Slaná voda môže totiž zmierniť podráždenie i prejavy niektorých

Potrebujete faktor

Určite nestačí, ak si na akúkoľvek dovolenku zoberiete len mejkap, hoci aj s ochranným faktorom. Vyplatí sa dôslednosť. „Počas dovolenky nemusí byť dostatočný. Vhodnejšie je používať na tvár opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom, ktoré sú k dispozícii aj v tónovanej verzii podľa odtieňa pleti,“ hovorí doktorka Mečiarová.

Tak si bezpečne prekryjete prípadné vyrážky na pleti. A neplatí to len pre tvár, natierať si musíte celé telo. Krém s ochranným faktorom musí byť povinnou výbavou každej dovolenky. „Nezabúdajte, že opakované spálenie výrazne zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože. Chronické opaľovanie vedie k predčasnému starnutiu pleti,“ zdôrazňuje dermatologička.

Pokračujte po návrate

Aj keď si zbalíte do kufra správne prípravky, po dovolenke sa oplatí absolvovať odborné ošetrenie. „Po letnom období je pokožka často dehydrovaná, farebne nejednotná, pôsobí unaveným dojmom,“ hovorí dermatologička. „V tomto prípade sú vhodné ošetrenia na zlepšenie textúry a zjednotenie pokožky. Ide napríklad o mezoterapiu, plazmaterapiu, chemický peeling a rôzne hydratačné kozmetické ošetrenia.“