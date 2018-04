Dámy, nebojte sa tohto kroku. Zvýšite si šancu na perspektívny vzťah

Zavolá mi, nezavolá? Napíše, neodpíše? Načo sa zhrýzať v neistote. Staré pravidlá v randení už dávno neplatia.

Jednoducho vezmite opraty do rúk vy. Neverili by ste, koľko mužov na to čaká, no nikdy sa to nedozviete. A viete, že aktívnejším žienkam sa viac darí? Risk je jednoducho zisk.

OTESTUJTE SA či je váš vzťah naozaj perspektívny

Prvý krok, dobrý krok

Nemusíte sa báť pozvať svojho nádejného budúceho na prvé rande vy. Oplatí sa to. Z prieskumu zoznamovacej aplikácie The League vyplynulo, že spomedzi sto dlhodobo fungujúcich párov v každom treťom urobila prvý krok v randení nežnejšia časť dvojky. Možno čakaním iba strácate čas. Len máloktorý muž si s vami začne, ak necíti (a ten menej chápavý či sebavedomý hmatateľne), že máte záujem. Dlhší pohľad, úsmev, kývnutie hlavou, či pozvanie na víno v online chate. To úplne stačí!

Online vedie

Podľa posledných prieskumov sa čoraz viac ľudí stretne práve cez online zoznamky. Má to svoje výhody a logiku. Svoj „match" v úrovni vzdelania takto podľa prieskumu dosiahne až 80 % zoznámených a k tomu aj ideálny vekový rozdiel – tri roky.

Zoznámili ste sa cez internet? Už to nie je ako kedysi! Budete prekvapení!

Aj ďalšie čísla sú zaujímavé. Podľa inej štúdie výrobcu smartfónov si síce už nepíšeme klasickou poštou, no postupujeme i tak dosť konzervatívne – vymeníme si čísla. To je najčastejšie prvý krokom po zoznámení sa vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Druhou najčastejšou možnosťou je pridanie si atraktívneho muža či ženy na sociálnych sieťach. E-maily si pošle už len menej než osmina ľudí a romantické listy vyšli úplne z módy. Iba 3 % Európanov by si vypýtalo poštovú adresu od niekoho, koho práve spoznali.

Kamaráti zavážia

A ešte jedna maličkosť. Sú pre vás online zoznamky španielska dedina? Najkvalitnejší základ pre dlhotrvajúci vzťah stále vytvára rodina alebo kamaráti, vyplynulo z prieskumu. Najväčšiu šancu na úspech máte, ak vás s priateľom alebo priateľkou zoznámil niekto z vašich blízkych. Na takomto základe stojí momentálne v Európe jedna tretina vzťahov.

Čítajte aj: