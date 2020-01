Do bufetu už nechodí. Lenka Vavrinčíková prehovorila, prečo zmenila stravovanie

Známa moderátorka Lenka Vavrinčíková (33) sa snaží vytlačiť stres zo svojho života skorším vstávaním a zdravé jedlo nosí so sebou v škatuľkách.

Raz ste povedali, že si pestujete hypochondrický koníček. Ešte sa mu venujete?

Trochu áno. Myslím si, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme, tak sa naň treba sústrediť. No potvrdilo sa mi, že veľa vecí je v hlave. Napríklad teraz mám trochu problémy so žlčníkom. Ale keď mám veľa roboty, ani si to pri tom zhone nevšímam. Prišla som domov a vravím si, veď dnes ma žlčník ani nebolel. A potom večer sa to začalo. Takže, možno ľudia, ktorí sú v strese a majú milión povinností, sa až tak nesledujú ako my zen-budhisti, ktorí máme prioritu v zdraví.

Ako sa tá priorita prejavuje?

V marci som sa vrátila z pobytu na Srí Lanke, čo ma neskutočne nakoplo a začala som sa zdravšie stravovať aj žiť. Snažím sa dlhšie spávať, denne ráno cvičím jogu, prestala som piť kávu, strava je pre mňa priorita. Nosím si so sebou v škatuľke navarené jedlo do práce. Aby som nedopadla ako kedysi – vstať, vypiť dve kávy, utekať do práce a nahádzať do seba to, čo po ceste stretnem, alebo celý deň nejesť.

Začínam mať pocit, že kto nebol na Srí Lanke, nie je „in“.

Chodí tam veľa Slovákov, aj my sme boli skvelá partia a doteraz sme v kontakte. Dlho som o tom snívala a s kamarátkou sme sa na jar rozhodli, že ideme. Aj keď priateľ nebol nadšený, sme spolu trinásť rokov, ale tak dlho sme od seba ešte neboli. Bol to dvojtýždňový očistný pobyt zhustený na turistické podmienky. Hoci sme na štvrtý deň aj plakali, načo sme tam chodili, nakoniec som bola nadšená. Ten pobyt mi zmenil životný štýl.

S kolegom Viktorom Vinczem tvorí najmadšiu moderátorskú dvojicu Televíznych novín.​ Foto: TV Markíza

Čo ste v živote zmenili?

Ajurvéda sa snaží všetko vykompenzovať stravou, meditáciou, cvičením, v podstate svojou mysľou. Nečudo, že ľudia sa cítia zle, keď spia štyri hodiny, vypijú osem káv, poriadne nejedia a stres nekompenzujú relaxom. Ja som pred pár rokmi bola podobná, išla som z projektu do projektu – Let’s Dance, Tvoja tvár znie povedome, nastúpila som do Televíznych novín. Boli to veľmi rýchle dva roky a nejako sa vo mne nazbieralo, že tak už ďalej fungovať nechcem. Srí Lanka mi v tom veľmi pomohla. Strava a spánok sú teraz u mňa na prvých priečkach.

Bufet v práci vám už nevyhovuje?

Tam ma uvidíte naozaj málokedy. Gro je u mňa zelenina, strukoviny a ovocie. Keďže nejem mäso, iba ryby, snažím sa to vybalansovať a poskladať tak, aby som mala dostatok živín. Nejde ale o žiadne zázraky a alchýmiu, sú to veľmi jednoduché jedlá. A namiesto nejakých sladkých tyčiniek, ktoré som kedysi vo veľkom jedla ku káve, si radšej do práce donesiem niečo, čo sama napečiem.

A toto jedáva doma aj váš priateľ?

Ale to „toto“ nie je až taký strašiak! „Toto“ môže byť napríklad varená brokolica s quinoou a so šošovicou na štýl karí. Nie sú to jedlá, ktoré vyvolávajú strach, že sú také zdravé, až sa ich bojíte zjesť. Ja robím rôzne prílohy, quinou, bulgur, strukoviny, zeleninu, a Albert, ak chce, tak si k tomu dorobí mäso.

Kváskujete ešte? Zapadá chlieb a pečivo do vašej zdravej mustry?

Domovom ajurvédy je iné zemepisné aj podnebné pásmo, nedá sa celkom preniesť sem. Takže nebudem jesť denne mango, keď tu nerastie. Dám si viac hrušiek, jabĺk a mango len raz za čas. A tak je to aj s kváskovaním. Myslím, že patrí k zdravému životnému štýlu a je to lepšie, ako používanie droždia. Pečiem chleba a už som zaučila aj moju mamu a sesternicu. Obe to chytilo a pečú viac ako ja.



Prvé pokusy s kváskovaním dopadli veselo, dnes už Lenka pečie výborný chlebík. Zdroj: Archív L.V.

Už sa darí? Vaše prvé pokusy boli podľa fotiek na sociálnej sieti trochu komické.

Začiatky boli ťažšie. Som taký Kozorožec, chcem si robiť všetko sama. Tak som si aj kvások vykŕmila sama, ale nebol asi až taký kvalitný. Dokonca som vypestovala dva, mali mená Lojzo a Fonzi. Žiaľ, oba zomreli. Asi som niekde urobila chybu. Ale potom mi kolegovia dali osvedčený kvások od nášho strihača Ľuboška a s tým mi to už ide. Volá sa, samozrejme, Ľuboš.

Ste rada, že už nerobíte rosničku a nemusíte tak skoro vstávať?

Som, ale aj tak sa v poslednom čase snažíme obaja s priateľom vstávať pomerne skoro. Raz nás pobudili mačky okolo piatej a už sme si neľahli spať. A zrazu bol deň taký dlhý a ráno je krásne. Dá sa toho toľko stihnúť! Je to úplne iné, ako keď vstávate o ôsmej alebo cez víkendy o desiatej a pol dňa je za vami. Tak sme začali chodiť spať skôr aj vstávať skôr. Začalo ma to baviť.

Ale veď vy pracujete práve večer, tak kedy chodíte spať?

Chcela by som sa ukladať o deviatej, ale ešte na to nie som celkom vyladená a okrem toho mám aj kamarátov a nejaké aktivity. A máte pravdu, ak prídem z práce o deviatej, ešte som nabudená, predsa je to aj adrenalín. No okolo desiatej, pol jedenástej sa už snažím ísť spať. A ranné vstávanie pre mňa nie je hrozné. Vstávam okolo šiestej, pol siedmej, ale môj sen je vstávať o piatej, pol šiestej. Rána mám veľmi rada, všade je ešte pokoj. Mám svoje rituály, vypijem prevarenú vodu namiesto kávy, asi pol litra až liter...

… liter vlažnej vody?

Nie vlažnej. Pijem horúcu, akú zvládnem. Potom asi dvadsať minút cvičím jogu alebo cviky od fyzioterapeuta na chrbticu. Sprcha, raňajky, čiže kaša z ovsených vločiek a ryžového mlieka. To je moje zabehnuté ráno. Vstávam skôr, aby som sa nemusela naháňať a deň začínať upachtená a nervózna, že nestíham. Potom sa takým smerom uberá aj celý deň.

Už sa nedivím, že odkladáte založenie rodiny. Toto by sa asi s deťmi stihnúť nedalo.

Kamarátka, keď bola na materskej, nastavovala si budík o hodinu skôr, ako vstávala jej dcérka. Stihla si dať kávičku, urobiť si chlebík, pozrieť správy, mala chvíľu pre seba. Myslím si, že napríklad dvadsať minút na ranné cvičenie nie je veľa v porovnaní s časom, ktorý trávime s mobilom a podobne. Ja sama sa občas zhrozím, keď si pozriem štatistiku na mojom mobile a zistím, že som na ňom cez deň bola tri hodiny. Takže je to otázka toho, čo chcete. Verím, že s malými deťmi je to ťažšie. No, uvidíme, poviem vám potom, keď budem v tej situácii, či sa to dá zvládnuť.

