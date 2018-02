Drsnáčka? Neuveríte, čo nosí Lujza Garajová-Schrameková v kabelke!

Lujza Garajová-Schrameková (34) svoju intoleranciu neberie príliš vážne, no vie si to poriadne okoreniť.

Občas sa zdá, že vy červené víno považujete za všeliek. Nemáte ho však od lekára zakázané?

Diagnostikovali mi histamínovú intoleranciu, ale keď som si prečítala zoznam zakázaných potravín, kde bolo na prvom mieste červené víno, povedala som si, že mi nič nie je. Pri vystúpeniach naozaj hovorím o víne veľmi rada a aj ho mám rada. No nie je to návod, že „poďme sa stať alkoholičkami“.Skôr na to, že i keď sme mamy, potrebujeme čas aj na seba. A ak nám padne dobre červené vínko s kamarátmi či len tak na balkóne, možno je to naozaj najlepší liek. Ale histamínová intolerancia má pravidlo, že ju netreba brať až tak úplne super vážne. Lebo keď sa človek zbytočne vystresuje, rozhodne mu to nepomáha. Sú isté zakázané potraviny, no keď je osemdesiat percent potravín dobrých, tak dvadsať percent môže byť aj „zlých“ a nič strašné sa neudeje.

O vás sa vraví, že ste večná dietárka. Držíte aj teraz nejakú?

Postavu ako teraz som mala už v pätnástich. Dnes mám pomaly 35, dorástla som do tela a konečne sa k nemu hodím. Diéty nedržím, len sa stravujem opatrnejšie, snažím sa nejesť chlieb ani veľa príloh. Tento systém je pre mňa najjednoduchší, lebo jem rada a veľa. Rady ako: môžeš si dať „vepřo, knedlo, zelo“, ale iba jednu knedličku a len trošku mäsa, nie sú pre mňa. Radšej si dám veľa kapusty a veľa mäsa a nedám si knedľu.

Ani čili?

Od štipľavého vraj môže byť závislosť, takže k tejto sa hlásim. Štipľavé vyslovene potrebujem a čili nosím so sebou. Keď sa idem niekam najesť a nemajú tam čili, vytiahnem z tašky vlastnú čili papričku.

V stand-upoch máte aj oveľa drsnejší slovník. Sú neslušné slová v tomto žánri nevyhnutné?

To si nemyslím. Kopa kolegov dokáže urobiť výborný stand-up aj bez vulgarizmov. Aj ja si viem dať na ne pozor, napríklad na firemných akciách, ale sú isté pointy, keď iba vulgarizmus vystihuje presne to, čo tým myslím. Ak o nejakej babe poviem, že je krava, tak je to iné, ako keď je pi... Ale vtedy je hneď všetkým jasné, čo je to za babu. No ani ja nemám rada, ak vulgárne slovíčko má byť pomôcka na vyplnenie nejakého zabudnutého slova či na natiahnutie času.

Občas ste nakrúcali tak trochu naslepo, keďže ste mali päťky dioptrie, Mery okuliare nenosila a šošovky ste si nedali. Zmenila vám laserová operácia očí život?

Presne to mi pred operáciou tvrdilo veľa ľudí– zmení ti to život. Znelo mi to ako hlúposť. Veď sa mi darilo aj pred operáciou. Ale od detstva, odkedy som v desiatich začala nosiť okuliare, som vždy mala dve polohy – zakomplexovanú Lujzu, ktorá je viac do seba a do knižiek. Táto Lujza nosila okuliare. A potom bola Lujza, ktorá si dala šošovky a namaľovala sa.To bola zábavná, spoločenská Lujza, veselá kopa. Vtedy som si to tak neuvedomovala. Ale fakt je, že od operácie som tú okuliarnatú zakomplexovanú Lujzu nestretla. Odložením okuliarov mi akoby niečo padlo zo srdca.

