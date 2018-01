Energická Vivienne Westwood radí, ako vyzerať večne mlado: Že vy to preháňate?

Módna návrhárka Vivienne Westwood (76) prezradila svoj vlastný recept na to, ako si udržať mladistvý vzhľad aj vysoko po 70-ke. K pokožke sa správa rovnako, ako k svojim modelom.

Nepochybne má na tom zásluhy aj jej o 25 rokov mladší manžel. Vivienne ale odporúča ešte niečo navyše. Podľa nej sa netreba príliš často umývať a ženy to preháňajú. Manžel Kronthaler so svojou ženou súhlasí a myslí si, že práve vďaka obmedzenej hygiene vyzerá stále oslňujúco. On sám ju v tom nasleduje. Počas Parížskeho týždňa módy novinárom prezradil, že jemu celkom postačí aj jeden kúpeľ do mesiaca.

Jej modely by ste zrejme nespoznali len podľa špecifického vzhľadu, ale aj podľa pachu. Vivienne Westwood však ide ešte ďalej. Tak ako svoju pokožku šetrí aj svoje oblečenie a perie ho len zriedka. Nie je nadšená ani tým, ako vyzerajú dnešní mladí. Pripomínajú jej akési nepodarené klony, rovnako oblečené veľké deti, ktoré práve celé vyšli z práčky. Ak niekto na ulici ulahodí jej oku, je to väčšinou dáma v jej rokoch, tie podľa nej ešte majú štýl.



Zakryje to parfém

Vivienne voči sebe v konečnom dôsledku možno len zvolila podobnú taktiku, akú používa pri oblečení. Jej modely sa jej zdajú natoľko vzácne, že sa obáva, aby ich častým umývaním nezničila. Niektorí vedci by je pri tom dali určite za pravdu. Čoraz viac výskumov poukazuje na to, že častým umývaním seba aj svojich domácností sa ochudobňujeme o styk so širokou paletou baktérií, ktoré nám trénujú imunitný systém. Výsledkom čoho sú alergie všetkého druhu.

Umývaním odlákate životného partnera

Vedci upozorňujú aj na to, že ak na sebe zničíme všetky pachové stopy, môže nás to ochudobniť. Pach nás totiž dokáže nasmerovať k partnerom, ktorý sú pre nás geneticky najviac kompatibilní.

Čo na to odborník?

Podľa profesora Stephena Shumacka z Australázijskej dermatologickej univerzity by sme sa mali sprchovať alebo kúpať len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Dodáva, že každodenná sprcha je záležitosť len posledného polstoročia. Časté, obzvlášť horúce kúpele alebo sprchy podľa neho nie sú vhodné.

V nadmernej miere odstraňujú kožné mazivo, ktoré chráni kožné bunky. Tie sú potom menej odolné voči vírusom a baktériám. Koža sa tiež častým umývaním môže neprimerane vysušiť, začať svrbieť a môžu sa zhoršiť niektoré kožné problémy, ako sú napríklad ekzémy.

