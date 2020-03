Experti rozložili lásku na molekuly. Je ako kokaín, bez nej zažívame absťák

Čím viac sa vedci začínajú špárať v anatómii lásky, tým je zreteľnejšie, že telo má okrem srdca aj iné orgány náklonnosti.

Zamilované môžu byť svaly, potné žľazy, nos či krv. No v prvom rade „neromantický“ mozog. „Láska nie je iba emócia. Je to biologický proces. Pramení z primitívnych častí mozgu, citového jadra nervového systému, ktorý sa vyvinul dávno pred sivou kôrou. Mozog zamilovaného zaplaví vzrušenie, prenášané blúdivým nervom, vytvárajúc časť toho, čo vnímame ako emóciu. Modernejšie oblasti mozgu sa snažia tento prvotný impulz lásky interpretovať,“ ozrejmuje Sue Carterová a Stephen Porges z Research Triangle Park v Severnej Karolíne. A týmto sa úzke spojenie vedy a romantiky iba začína.

Atómy lásky

Svetoznáma antropologička Helen Fisherová z Rutgers University destilovala lásku na drobné. Inak sa cítite čerstvo poblúznení ako v niekoľkoročnom vzťahu. „Má tri zložky – žiadostivosť, príťažlivosť a oddanosť. V každej zohrávajú úlohu rôzne hormóny. Žiadostivosť ovplyvňujú predovšetkým pohlavné hormóny, testosterón a estrogén. Vychádza z pohlavného pudu, ktorého úlohou je zabezpečiť reprodukciu. Príťažlivosť ovplyvňuje dopamín, noradrenalín a sérotonín. Dopamín produkovaný hypotalamom zohráva úlohu v našom uspokojení a zvyšuje sa po udalostiach, ktoré by sme radi opakovali. Môže u nás vytvárať závislosť,“ konkretizuje bližšie Peter Polčic z Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. „Ak nás niekto priťahuje, znižuje nám hladinu sérotonínu. Pokles tohto hormónu sa zaznamenáva aj u ľudí s obsesívno- -kompulzívnou poruchou. To by mohlo vysvetliť, prečo sa partnerom stávame posadnutí,“ opisuje odborník známy stav, keď nejete-nespíte.

Stratíte hlavu

Oblasť mozgu, „chvostnaté jadro“, stimulované v tejto fáze lásky, je súčasť raného mozgu plaza vyvinutého ešte pred tým, ako zem ovládli cicavce. Hrá podstatnú rolu v systéme odmeny a zodpovedá za prežívanie vzrušenia a potešenia. Vedci pri snímaní mozgovej aktivity šialene zamilovaných ľudí pomocou magnetickej rezonancie zistili, že čím viac ich partner očaril, tým činnejšiu mali túto časť. Na úkor kognitívne zdatnejších. Prefrontálna kôra, hyperaktívna napríklad pri depresii, bola u nich doslova vypnutá. „Keď nás niekto zaujme, zohrávajú rolu feromóny. Prvý dojem príťažlivosti sa opiera o hladinu estrogénu a testosterónu. Automaticky sa zvyšuje napätie, pohotovosť reagovať, čo je zásluha adrenalínu a noradrenalínu. Potia sa nám ruky, trasieme sa na celom tele, najradšej by sme sa niekam rozbehli. Ideálne tam, kde je ON. Ak je náš záujem čo i len trochu opätovaný alebo ho tak aspoň interpretujeme, vyplaví sa v mozgu dopamín a my sa cítime plní túžby, šťastia, v omámení zmyslov. Zrazu nás nič nebolí, prekonáme chorobu ako nič. Zároveň sme v práci ako bez rozumu. Riziko nám nič nehovorí,“ potvrdzuje Miriam Pšenáková, klinická psychologička z Bratislavy.

Ste za vodou?

Je to krásne a treba si to vychutnať. Ale pozor. Do tohto bodu čerpáte z kompatibilnej „chémie“ bez ohľadu na povahu a charakter. Ak príťažlivosť molekúl skôr či neskôr pominie, vyprchá aj cit. Ku skutočnej láske treba ešte pár krokov a nie každý ich prekoná. V poslednom štádiu zamilovania, tak ako ho opísala Fisherová, hrá ústrednú rolu známy hormón lásky – oxytocín. „Jeho tvorbu podporujú dotyky, predovšetkým s blízkou osobou. Posilňuje v nás pocit dôvery, prosociálne správanie, zbližovanie, ale aj vzťah matky k dieťaťu a sexuálnu aktivitu,“ objasňuje Peter Polčic. Ako vraví Carterová a Porges, oxytocín nie je molekulárny ekvivalent trvalej lásky, len dôležitá súčasť zložitejšieho systému.

„Podobné účinky má vazopresín,“ dodáva biochemik. Nie je jasne dané, ktorá fáza ako dlho trvá. Ak však večer prídete domov a k pohode vám stačí pozrieť si film, či porozprávať sa namiesto sexu, pravdepodobne ste preklenuli dôležitý bod. „Do určitej miery sú jednotlivé obdobia iné, ale zároveň sú súčasťou jedného procesu. Zbližovanie u ľudí je komplikovanejšie,“ hovorí psychologička. Kým túžba a príťažlivosť patria len milencom, cieľová rovina lásky sa týka aj blízkych priateľov, príbuzných, rodičov a detí.

Ako kokaín

Rovnako intenzívne ako zamilovanosť a láska naplnia, dokážu aj zlomiť. „Sklamanie v láske riadi kortizol. Mozog vtedy pátra po spôsoboch, ako spustiť dobré pocity. Niekedy si hľadáte nového partnera alebo sa zameriate na deti, prispejete na dobrú vec, alebo použijete násilie, aby ste si milovaných udržali. Všetko toto úsilie motivuje očakávanie šťastných chemikálií,“ mieni expertka na cicavce Lorreta G. Breuningová v Psychology Today. „Keď sme sklamaní, lebo milujeme a nie je to opätované, hladina dopamínu klesá. Naše telo zažíva ‚absťák‘, akoby sme prišli o svoju drogu, a podľa toho sa aj správa. Nevieme myslieť na nič iné, je nám fyzicky zle a za štipku šťastia by sme zaplatili všetko. K tomu nepríde, ak sa už potenciál vzťahu vyčerpá a rozchod je len formálnym odstúpením zo situácie, v ktorej sme už neboli emocionálne zaangažovaní,“ vykresľuje Miriam Pšenáková.

Nič viac?

Ani chémia však nemá vzorec na všetko. „Mnoho ľudí pocíti príťažlivosť, ale láska sa rozvinie len niekde. Hormonálne reakcie nášho tela vytvárajú možnosť, ale to, či reakcia skutočne prebehne, je v konečnom dôsledku i vec rozhodnutia, vôle a citovej pripravenosti na vzťah,“ myslí si psychologička. Na to, čo spolu uvaríte, treba aj ďalšie, zatiaľ neopísané ingrediencie. „Veľkú časť toho, čo pri láske prežívame, očividne určuje chémia. Aj keď dnes máme predstavu o najdôležitejších hormónoch, ktoré by tieto deje mohli ovplyvňovať, zďaleka nevieme, ako to funguje. Ak by sme aj rozumeli tomu, čo sa u nás chemicky deje, keď niekoho milujeme, nepovie nám to veľa o tom, prečo práve jeho. Ako to vnímať, závisí od toho, kde si postavíme hranicu chémie a ktorý aspekt lásky sa pokúšame vysvetliť. Či je za láskou čosi viac, čosi romantickejšie? Pre mňa áno, aj keď chémia je tiež romantická,“ uzatvára Peter Polčic.

