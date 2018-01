Jennie Garth: Keď sa zatne, schudne aj 15 kíl. Ako to robí?

Udržať si hmotnosť po troch pôrodoch nie je jednoduché, musíte na tom pracovať každý deň. Čo všetko pomáha bývalej seriálovej hviezde?

Mama troch detí Jennie Garth má v tom jasno, k pohybu ju motivujú najmä jej dve mladšie ratolesti. Pred časom však priznala, že má na tom svoj podiel aj jej mladší manžel. Hoci teraz prežívajú partnerskú krízu, verí, že si k sebe opäť nájdu cestu. Partnerské problémy sa totiž odzrkadľujú aj na jej hmotnosti. Pri poslednom rozvode, s otcom svojich detí, najskôr vychudla na kosť a potom pribrala. Dnes sa snaží udržať si štandardnú hmotnosť a darí sa jej to. Ako Jennie pracuje na fyzickej kondícii?

Posilňujte tajné svaly

Zdravá strava a pohyb 5-krát do týždňa, to je tajomstvo kriviek 45-ročnej herečky, ktorú budú navždy všetci vnímať ako Kelly zo seriálu Beverly Hills 902 10. Jej vášňou je najmä kickbox a plyometrické cvičenie. Ide o tréning, pri ktorom sa snažíte v čo najkratšom čase vyprodukovať čo najväčšiu silu. Do pohybu zapojíte také svalové skupiny, o ktorých ste nemali ani tušenie. Miluje aj pohyb na čerstvom vzduchu. Rada si vyjde do hôr a pravidelne venčí aj svojich štvornohých miláčikov. Jennie miluje prírodu natoľko, že má svoj karaván. Zbalí rodinu a ide sa relaxovať. A čo ju najviac motivuje k cvičeniu? „Keď idem deti odprevadiť do školy, oblečiem sa športovo. A keď som už oblečená, môžem rovno cvičiť,“ zdôverila sa Jennie.

Slabosť pre čokoládu

Podľa trojnásobnej mamy je najdôležitejšia disciplína. Overila si to po troch pôrodoch, keď sa jej podarilo schudnúť aj 15 kilogramov. „Udržovanie hmotnosti je určite náročné. Musíte na tom skutočne pracovať denne a myslieť na svoje priority. Pripomínajte si, že ste zdravý a žijete zdravým životným štýlom,“ hovorí Jennie Garth. Jedálny lístok má vyskladaný skôr z bezlepkovej stravy. Priznáva však, že aj ona má svoje slabosti a keď má chuť, dá si aj kúsok milovanej bielej čokolády. Miluje aj pečenie so svojimi dcérami, 11-ročnou Fionou, 14-ročnou Lolou, ale i najstaršou 20-ročnou Lucou. Za najväčšiu chybu považuje jednostranné diéty, ich negatívny účinok si vyskúšala aj na vlastnej koži. „Vyskúšala som čistiacu diétu, Atkinsonovu i hCG diétu. Schudla som síce okolo 10 kg, ale vždy sa kilá vrátili naspäť,“ varuje herečka.

Schôdzka na slepo

Momentálne Jennie Garth v partnerskom živote neprežíva najšťastnejšie obdobie. Na jeseň sa s manželom po dvojročnom vzťahu rozhodli, že potrebujú prestávku. O rozvode zatiaľ nechce ani jeden z dvojice počuť. S Davom Abramsom sa zoznámili na schôdze na slepo. Hoci najskôr vzťahu nedávala šancu, nakoniec si o deväť rokov mladšieho reštaurátora zobrala. „Zosobášila som sa s oveľa mladším mužov a chcem kvôli nemu vyzerať čo najdlhšie tak dobre ako sa len dá,“ povedala britskému denníku Daily Mail začiatkom minulého roka. Jennie Garth však neklesá na duchu. Silu a radosť jej dávajú najmú tri dcéry a verí, že manželstvo bude opäť fungovať.

