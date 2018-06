FOTO krásky Gigi Hadid: Neviete, nesúďte! Za výkyvmi hmotnosti bola choroba

Topmodelka Gigi Hadid (25) bola raz pre mnohých na topmodelku príliš oblá a pre iných o pár mesiacov zrazu príliš štíhla.Ustavične musela obhajovať očividné výkyvy svojej hmotnosti. Prejedanie a dietovanie za tým nebolo.

Nedávno prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti vyzvala všetkých, aby prejavovali k ľuďom viac empatie. Nikdy totiž nemôžete vedieť celú pravdu len z obrázkov.

Chronický zápal

Mladá topmodelka začiatkom roka opäť zdôraznila, že trpí takzvanou Hashimotovou chorobou. Diagnostikovali jej ju takmer pred štyrmi rokmi a prvé ťažkosti sa objavili v sedemnástich. Je to autoimunitné ochorenie, ktoré vedie k chronickému zápalu štítnej žľazy a je najčastejšou príčinou hypotyreózy, teda nedostatočnej činnosti štítnej žľazy.

„So svojím telom som bola spokojná predtým, ako mi diagnostikovali ochorenie, a milujem ho aj teraz. Každý by mal svoje telo akceptovať. Je jasné, že nebude vždy vyzerať rovnako. Môžete ho milovať v rozličných veľkostiach,“ odkázala mladučká Gigi všetkých neprajníkom. Hmotnosť jej kolísala, kým odborníci nenastavili správnu liečbu. Autoimunitné ochorenie sa totiž prejavovalo nielen zápalom, ale aj zadržiavaním vody v tele. Ohlási ho únava.

Príčiny vzniku

Pri Hashimotovej chorobe nie sú jasné. Môže sa pod ňu podpísať aj kombinácia dedičnosti a oslabenia imunitného systému. Podľa štatistík však častejšie postihuje ženy medzi tridsiatkou a päťdesiatkou. K prvým príznakom ochorenia patrí najmä únava, ale aj sklony k depresii. Postupne sa môže objaviť zvýšenie hmotnosti, väčšia lámavosť nechtov i vlasov. Neliečené ochorenie často vyústi do zvýšenej hladiny LDL cholesterolu a potom do ochorení srdca. Príznaky sa potláčajú užívaním syntetických hormónov štítnej žľazy. Gigi Hadid priznáva, že po nastavení liečby sa cíti oveľa lepšie. „Nebudem ďalej obhajovať to, ako vyzerá moje telo,“ ukončila tému energická modelka.

Nežná boxerka

Za posledných pár rokov sa Gigi upravili všetky príznaky ochorenia vrátane extrémnej únavy a problémov s metabolizmom. Ako sama povedala, jete síce to isté ako predtým, ale telo reaguje inak. Stres a nadmerné cestovanie však môžu nadobudnutú rovnováhu narušiť. Peknú postavu si modelka neudržuje len vďaka liečbe, ale i pravidelnému pohybu. Už na strednej škole bola takmer 180 centimetrov vysoká dievčina kapitánka volejbalového tímu. Rovnako sa venovala jazdectvu na koni. Týmto športom zostala verná dodnes. No pridala k nim aj box.

NAJ pre štíhle nohy

„Keď nemám chuť na tréning, spomeniem si na to, ako dobre sa cítim po ňom,“ hovorí s úsmevom. Boxovanie vždy odštartuje skákaním cez švihadlo. Podľa jej trénera je to ideálny spôsob, ako si udržať štíhle nohy. Pri tomto chlapskom športe sa Gigi výborne odreaguje a zároveň si zlepší fyzickú kondíciu. Ak necestuje a zdržuje sa v New Yorku, boxuje každý deň.

Zje všetko

Vďaka výdatnému energetickému výdaju si môže dovoliť zjesť to, čo jej chutí. A čo má modelka najradšej? „Cheeseburger, cestoviny, suši, indickú kuchyňu… Mám rada všetko,“ hovorí jedna z najžiadanejších modeliek, ktorá pre kariéru opustila štúdium kriminálnej psychológie. Uprednostňuje však čerstvo pripravené jedlo, nie polotovary. Často si dokonca varí sama. Jej najobľúbenejšou prílohou je rukolový šalát, rada si ho pripraví aj k milovanému burgeru. Akceptuje i smoothies, hoci ich nepovažuje za najchutnejší nápoj. Raňajky často dopĺňa pomarančovým džúsom a kávou.

V objatí

Zaujímavé je, že vo svete modelingu sa rozhodla presadiť aj Gigina mladšia sestra Bella. Asi zdedili gény po mame Yolande, ktorá bola takisto modelkou. Hoci okolie dievčatá ustavične porovnáva a neprajníci tvrdia, že Bella už vo svojom mladom veku podstúpila dve korekcie tváre, sestry majú v tom jasno. O závisti sa nedá hovoriť, nevnímajú sa ako konkurencia a navzájom sa podporujú. „Sme silný tím a všetko sú to len výmysly,“ tvrdí Gigi.



Spoločne sa začiatkom roka objavili aj na titulke britského Vogue. Reakcie však boli rozpačité, keďže dievčatá sú na titulke v objatí a navyše nahé. Sestry si z toho nerobia ťažkú hlavu. Spoločne toho už preskákali viac než dosť. Aj svoje zdravotné problémy. Bella ako tínedžerka musela bojovať s lymskou boreliózou. Toto infekčné ochorenie ju dokonca obralo o sen zúčastniť sa na olympiáde ako krasojazdkyňa.

Sníva ďalší sen

Každodenné jazdenie na koni však stopla únava, ktorá patrí k základným prejavom lymskej boreliózy. „Je hrozné, keď sa chcete postaviť z postele, ale bolesti kostí a vyčerpanie vám to nedovolia,“ povedala Bella na galavečere neziskovej organizácie, ktorá financuje výskum a osvetu o tomto ochorení.

Druhý ročník strednej školy dokonca musela Bella odštartovať domácim štúdiom. To sa tínedžerke, ktorá túžila po spoločnosti a stretnutiach s priateľmi, vôbec nepozdávalo. Ochorenie paralyzovalo takmer celú rodinu. S lymskou boreliózou sa totiž musel popasovať aj mladší brat Anwar i mama Yolanda. Rok po diagnostikovaní sa Bella vzdala svojej sľubnej jazdeckej kariéry. Sestry sa však nesťažujú a naplno si vychutnávajú modelingový sen.



Keď sa spomalí

Pri hypotyreóze produkuje štítna žľaza málo hormónov a jej činnosť je spomalená. Prejavy ochorenia sú nenápadné. Medzi hlavné príznaky patrí znížená psychická i fyzická výkonnosť, pomalý pulz a studená pokožka. Postupne sa môžu objaviť poruchy pamäti a priberanie. Medzi prvé vyšetrenia patria krvné testy, ktoré odhalia hladiny hormónov štítnej žľazy. Liečba je celoživotná a spočíva v užívaní tyroxínu.

Štítna žľaza