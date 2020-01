Gynekologička Monika Zimanová: Pôrod ovplyvní celý váš život, svoje deti som priviedla na svet v Česku

Gynekologička Monika Zimanová (32) je mamou na rodičovskej dovolenke, no dva dni v týždni pracuje v nemocnici. Rodičky v Žiari nad Hronom a okolí na ňu nedajú dopustiť.

Kedy ste sa definitívne rozhodli pre štúdium medicíny?

Moja najobľúbenejšia rozprávka bola a asi aj stále je Bol raz jeden život. O medicíne som začala uvažovať v treťom ročníku gymnázia, no dostať sa na fakultu sa mi zdalo nereálne. Nakopli ma moji najbližší, ktorí mi dodali sebavedomie a vytvorili podmienky, aby som mohla sedieť nad knihami, koľko len budem vládať.

Bolo od začiatku jasné, že sa chcete špecializovať na gynekológiu?

O gynekológiu som sa začala viac zaujímať vďaka medzinárodnému študentskému projektu FGC, The first gynaecology consultation, čiže Prvá gynekologická prehliadka, ktorý sme so spolužiačkou začali rozbiehať v rámci Martinského klubu medikov. Cieľom projektu je šíriť osvetu o dôležitosti preventívnych gynekologických prehliadok a zbaviť dievčatá strachu z lekárov.

Stážovali ste na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici v Izraeli. Čo vám to dalo?

Mesačná stáž v Haife bol zážitok nielen cestovateľský a kultúrny, ale tiež odborná skúsenosť na celý život. Ak by všetci mladí lekári v rámci napríklad predatestačnej prípravy mali bežne dostupnú možnosť vycestovať a stretnúť sa v praxi s inými riešeniami danej problematiky, bolo by to pre naše zdravotníctvo obrovské plus. Otázka je, kto by to zaplatil a koľkí by sa na Slovensko ešte vrátili...

Prečo ste po skončení školy nastúpili do nemocnice na Morave a nie na Slovensku?

Som z obce Prochot a prvotný plán bol nastúpiť do najbližšej nemocnice, teda v Žiari nad Hronom, kde ma však neprijali. Plán B, bol ísť na Moravu, teda nie ďaleko od rodiny, ale bývať samostatne. Vzniklo viac príležitostí a ja som sa rozhodla pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Krnove. Dala som na prvý dojem z nemocnice, ľudí, mestečka, a dnes to hodnotím ako jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Pracovala a žila som tam dva roky, potom som prešla do Banskej Štiavnice.

Ale prvého synčeka odišli rodiť do Krnova. Prečo?

Pôrodnica v Krnove pre mňa, ako rodičku, znamenala pocit bezpečia a dôvery. Poznala som ich systém práce, priestory, dôverovala som personálu. Mala som svoju predstavu prirodzeného pôrodu, a v tom duchu som sa naň aj pripravovala. V krnovskej pôrodnici je bežná prítomnosť sprevádzajúcej osoby celý čas, použitie vane, sprchy či iných úľavových prostriedkov podľa aktuálnych pocitov rodičky. S ochotou vám napustia horúcu vaňu, pustia relaxačnú hudbu, zapnú arómalampu... V rámci prípravy na pôrod, ale i počas neho bylinné naparovanie. Hovoríme, samozrejme, o fyziologickom, prirodzenom stave ženy aj dieťaťa pri pôrode. Ďalej je to napríklad možnosť podania epidurálu počas celých 24 hodín, to nie je štandard v každej nemocnici. Nehovoriac o slobodnom výbere polohy v druhej pôrodnej dobe alebo pôrod vo vani. V súčasnosti už majú k dispozícií i pôrodný bazén a mobilný pôrodný systém, čo je vo svete využívané vybavenie pôrodných sál. Neviem o žiadnej pôrodnici na Slovensku, ktorá by to mala. V prípade cisárskeho rezu v spinálej anestézii je tam automatický kontakt matky s dieťatkom koža na kožu ešte v operačnej sále. V celkovej anestézii sa dieťatko položí na otca. Pri spontánnom pôrode, keď to stav matky aj dieťatka dovoľuje, je rutinou kontakt koža na kožu a prvé ošetrenie novorodenca na tele matky. Váženie a meranie prebehne až po dvoch hodinách. Asi uznáte, že možností je tam viac.

Váš druhý synček sa narodil na Slovensku?

Narodil sa tiež v Krnove. Som nesmierne vďačná za pomoc mojej mamy a partnera, lebo bez ich pochopenia a asistencie by to nešlo. Pôrody vnímam to ako najkrajšie a najposilňujúcejšie zážitky života. Potvrdilo mi to, že nie je dobrý a zlý pôrod, ale dobrý a zlý pocit z pôrodu a zo seba samej.

Snažíte sa ako gynekologička viesť podobne pôrody s vašimi pacientkami? Mali ste nejakého školiteľa?

Nedá mi nespomenúť hlavnú sestru z Krnova, pani Petřekovú. Vďačím jej za mnohé, o čom ona sama ani netuší. Ona bola tá, ktorá ma nabádala všímať si ženy nielen z fyzickej stránky. Zdôrazňovala, aká nesmierne dôležitá je psychika a nastavenie tehotnej, rodiacej ženy i šestonedieľky. Nech sa len neprizerám, ale nech aj vidím fyzickú a psychickú kondíciu žien po rôznych druhoch pôrodu, to, že do našej starostlivosti prichádzajú ženy s rôznymi traumami, o ktorých sa my pri jednorazovom kontakte vôbec nemusíme dozvedieť a ženu správne odhadnúť. Učila ma, že udalosti pôrodu môžu ovplyvniť náš ďalší život - materský, rodinný, intímny. A tiež to, že i po pôrode je dieťatko a matka jedna jednotka, a v tom duchu by mala prebiehať zdravotná starostlivosť o oboch. A vedela by som ešte dlho pokračovať. Zo zvedavosti som absolvovala napríklad seminár s klinickou psychologičkou Michaelou Mrowetz, ktorá sa zaoberá rannou väzbou medzi matkou a dieťaťom, bondingom, psychoreprodukčnými traumami a podobne. Zaujímavé pre mňa bolo oboznámenie s prácou pôrodných asistentiek z Dánska, Kanady, Izrealu i z iných krajín v rámci medzinárodnej konferencie v Prahe v roku 2014. Ďalej napríklad kurz, kde som sa oboznámila s hypnopôrodom. Vďaka jeho usporiadateľke som neskôr dostala možnosť zúčastniť sa na konferencii Inspired Moms s doktorom Michaelom Odentom, zakladateľom hnutia pre prirodzený pôrod.

Máte možnosť prenášať nadobudnuté znalosti do svojej praxe?

Som na začiatku, skúsenosti postupne získavam od kolegov, ktorí mi v tom pomáhali a pomáhajú. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení je to tímová práca. Aktuálne som na rodičovskej dovolenke a dva dni v týždni pracujem v nemocnici v Žiari nad Hronom. Každopádne sa ešte veľmi veľa musím naučiť.

Ako máte zorganizovanú prácu a starostlivosť o deti?

Starší Samuel je škôlkar, má štyri a pol roka, mladší Matiáš mal nedávno dva rôčky. Muž je veterinár a má premenlivý pracovný čas, o to je to náročnejšie. Ale v starostlivosti o chlapcov ma už dokáže zastúpiť. No bez pomoci starých rodičov z oboch strán by sme obaja v takomto režime pracovať nemohli. Som im vďačná, že sú schopní aj ochotní pomáhať a deti sa na čas strávený s nimi vždy tešia.

Čo robíte rada, keď nie ste v práci?

Vtedy som hlavne mama – animátorka, upratovačka, kuchárka, policajtka – a robím to obvykle rada. Muž je veterinár, tak si z času na čas organizujeme aj pracovné výlety za zvieratkami na družstvá a ranče. Spojíme príjemné s užitočným, trávime čas spolu, a to je v súčasnosti čoraz vzácnejšie. Mám tiež rada cestovanie, hudbu, tanec.

Vizitka

MUDr. Monika Zimanová je absolventka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Štúdium ukončila v roku 2012 a ďalšie dva roky pracovala na gynekologicko- pôrodníckom oddelení v Krnove v ČR. Krátko pôsobila v pôrodnici v Banskej Štiavnici a od vlani popri rodičovskej dovolenke pracuje na skrátený úväzok na gynekologicko- pôrodníckom oddelení nemocnice v Žiari nad Hronom. S Marekom, ktorý je veterinár, majú synov Samuela (4,5) a Matiáša (2), žijú v obci Vyhne.

