Helena Krajčiová: Namiesto fitka tlačím kočík a vstávam s piatimi Tibeťanmi

Herečka Helena Krajčiová (43) pri tenise zistila, že je alergička. Ohrozená bola pri oboch tehotenstvách. No nezavrhla by ani tretie.

Ste z lekárskej rodiny. Nezvádza vás to riešiť s lekármi každé kýchnutie vašich detí?

Často s nimi konzultujem veci, hlavne so staršou sestrou. Ale myslím, že deti si dokážu strašne veľa vecí vyriešiť a vyliečiť samy, vlastnými silami. Majú na to svoje mechanizmy. K lekárovi s nimi idem až vtedy, keď intuitívne cítim, že už je to niečo závažnejšie.

Prečo ste sa rozhodli rodiť v Rakúsku?

Tam sa narodila len Anika. Kryštof v Ružinove. Už pri Anike som mala vyšší vek, ale ja som sa cítila na normálny pôrod aj som ho chcela. Rozhodla som sa, že spravím maximum pre to, aby taký bol. Preto som išla do Hainburgu. Pri Kryštofovi som zase chcela, aby to bolo čo najjednoduchšie. Už som tiež vedela, do čoho idem. Samozrejme, opäť som chcela, aby to bol prirodzený pôrod, aj to vyšlo. Mala som dobrú pani doktorku.

Kryštof je na svoj vek naozaj veľké bábätko. Čo na to váš chrbát?

Ranným cvičením piatich Tibeťanov som si vyliečila bolesť krížov a teraz si nimi riešim bolesti, ktoré mám od nosenia Kryštofa. Vstanem dolámaná, boľavá, zacvičím si a môžem sa vystrieť, je mi podstatne lepšie. A sestra ma učí cvičiť SM systém, to je tiež na chrbát veľmi dobré.

Na to, že zatiaľ veľmi necvičíte, ste naozaj štíhla. Dávate si po pôrode pozor na jedlo?

Pred dvomi rokmi som navštívila ambulanciu, kde mi upravili jedálny lístok tak, aby sa mi zlepšil metabolizmus. Ale keď som bola tehotná, jedla som, na čo som mala chuť. Nedávno som chcela opäť prejsť na upravený jedálny lístok. Volala som pani doktorke z metabolickej ambulancie, no povedala, že kým dojčím, mám jesť normálne a pestro. Tá úprava je totiž zároveň trochu detoxikačná a mohla by sa mi zmeniť kvalita mlieka. Ale myslím, že za tých 40 rokov už intuitívne viem, čo mi robí dobre a čo nie.

Varíte pre Aniku klasické jedlá alebo hľadáte nejaké zdravšie recepty?

Používam suroviny, ktoré možno nie sú pre každého bežné, ale pre nás áno – bulgur, kuskus, pšeno, quinou... Robia sa ľahko, sú výživné a chutia nám. Napríklad z pomletej pohánky s baby špenátom robím palacinky. Sú zelené a s džemom chutia ako normálne palacinky. Sladkosti jej nekupujem, ale ani ich nedémonizujem.

Rodičia zvyknú pri sladkostiach rezignovať, keď dieťa nastúpi do škôlky. Tam sa im už vyhnúť zväčša nedá...

Anika chodí do montessori škôlky, na oslavy nosíme domáce koláčiky, ovocie, samé dobré sladkosti. Na takých nevidím nič zlé. Myslím, že tam dostáva veľakrát lepšie jedlo, než jej dám ja. Je to veľmi fajn škôlka. Vedú deti k samostatnosti, poriadku, učia ich také normálne veci o zvieratkách, o prírode, vesmíre, ako pokrájať jabĺčko, odložiť si veci, vzájomne si pomáhať, nakŕmiť morčiatka, pestovať bylinky, umyť okno. Nás tiež takto vychovávali rodičia. A pre mňa má tá škôlka ešte bonus - treba šliapať do kopca.

A to je dobre?

Vytlačiť kočík s Kryštofom je dosť zaberačka a posilňovňa na zadok a stehná. Je dobré trocha pocvičiť a do fitka ešte nemám chuť chodiť. Anika sa učí či skôr ostáva v tom vedomí, že chodiť je normálne. Nie že odviezť sa všade autom je normálne. Väčšinou jazdíme mestskou dopravou, z električiek a trolejbusov máme veľa dobrých zážitkov, stihneme si tam veľa povedať, sledujeme okolie, sme spolu viac, ako keď ideme autom.

