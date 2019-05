Herečka zo seriálu Oteckovia: Jana Kovalčiková bojuje sama so sebou. Pomáha jej liečba z Ázie

Energická Jana Kovalčiková (27) nedá dopustiť na ázijské terapie. Z čoho má obrovský stres a strach?

Ste neskutočne energická. Hrávate nielen v Bratislave ale aj v Martine. Ako to všetko stíhate?

Niekedy som rýchlejšia ako čas. Nuž, mám veľa energie. Musím ju vybiť a využiť efektívne. Snažím sa s časom narábať tak, aby som naplno využila každú jednu chvíľu. Na oddych, aj na šport, cestovanie, večeru s kamošmi i na prácu.

Nepôsobí na vás ustavičné cestovanie únavne?

Veľmi, preto som okrem jogy, ktorej sa venujem už dlhšie, začala chodiť do fitka. Začal ma dokonca pobolievať chrbát medzi lopatkami. Domov prídem často okolo polnoci a som taká rozbehnutá, že som hore ešte o jednej, druhej a o šiestej vstávam.

Foto: Laura Witteková

Je zaujímavé, že pri vašej temperamentnej povahe vám sedí práve joga. Nemáte problém zastaviť sa?

Ak vnímam fyzickú aktivitu aj ako oddych, joga je pre mňa alfou a omegou. Ešte na vysokej škole som začala chodiť na skupinové cvičenia, ale nevyhovovali mi. Robím však aštanga jogu, ktorá je dynamickejšia ako hathajoga.

Otvorene sa priznávate, že často bojujete s trémou. Pomohla vám ju joga zvládať lepšie?

Netajím sa tým. Som veľká trémistka. Stále si hovorím, prečo som si toto povolanie vybrala? Mohla som niekde za okienkom v pokoji pečiatkovať. Nerozumiem, prečo to človek dobrovoľne robí.

Kvôli adrenalínu?

Možno je to pocit zodpovednosti. Jeden kolega má na to vetu – Čo sa stresuješ, vždy to nejako dopadlo. Logicky si poviem, však nejdeš zachraňovať životy, ale vystúpiť pred ľuďmi, ktorí sú prajní, prišli sa zabaviť. Trochu mi pomáha, keď o tréme hovorím.

Možno by ste mali častejšie zájsť na masáž, ktorú milujete.

Ak sa v niektorom meste zdržím, prvé googlim, kde a aké masáže ponúkajú. Mám rada klasické masáže, ktoré trochu bolia a hraničia s reflexnými alebo so športovými. Nedám však dopustiť na ajurvédske, olejové. Tie sú mojou srdcovou záležitosťou. Najmä veľmi efektívna širodhara.

Cítite sa po masáži ako znovuzrodená?

Ajurvéda mi pomohla mnohokrát, aj zdravotne. S mamkou sme si dokonca minulý rok v novembri otvorili ajurvédske masážne centrum. Boli sme aj na očistnom pobyte v Indii.



Foto: Archív J.K.

Stačil aj kratší pobyt na to, aby ste sa zbavili nejakých zdravotných problémov?

Pred pobytom zistili, že mi škodí histamín. Do Indie som odchádzala ako silná alergička, ktorá si stále fúka nos. Mala som vnútorné zápaly a v minulosti som brala kopec antibiotík. Okrem očistnej stravy mi celé dva týždne robili jednu konkrétnu masáž s ryžovými batôžkami. Odvtedy som nebrala žiadne antibiotiká a aj alergia sa zúžila len na občasné svrbenie očí. Kvôli očiste sa mi však vyhodilo strašné akné.

Upravilo sa vám akné po návrate domov?

Mala som ho na tvári asi polrok. Začala som pátrať ako by som mala zmeniť stravu, aby sa mi stav pleti zlepšil. Zvolila som diétu, ktorá by obsahovala čo najmenej histamínu. Dva mesiace som jedla iba ryžu, zemiaky, jablká, mrkvu, hrušku a cuketu. Tvár sa mi začala čistiť a akné ustúpilo.

Aj keď na vás niečo lezie siahnete skôr po čajoch ako tabletkách?

Ak je to možné, snažím sa im vyhnúť. Pri bolestiach hlavy alebo brucha sa netrápim a tabletku si dám, ale dlhodobému užívaniu liekov sa radšej vyhýbam. Neťahám to do extrému. Dnes sú podľa mňa už baktérie tak zmutované, že ak je v tele rozsiahly zápal, prírodné prostriedky nie vždy fungujú. Užívanie antibiotík raz za čas je určite v poriadku. Pravidelne si však dávam aj hubu reiši.

Osvedčila sa vám na posilnenie imunity?

Ešte pred pobytom v Indii som bola často chorá, imunologička mi predpísala kúru. Jedny lieky som mala brať dva mesiace, ďalšie mesiac a potom zase dva. Trochu ma to zaskočilo. Predsa len, byť polroka na nejakých liekoch. Začala som pátrať a vygooglila som si hubu reiši. Začala som ju brať a o dva mesiace som bola v nemocnici. Lekári mi povedali, že mám imunitu úplne v norme.

