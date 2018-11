Horúca téma: Tajomstvá slasti. Neverte mýtom o ženskom orgazme

Potrebuje žena ku kvalitnému sexu skutočne bod G? Naozaj je vrcholom jej rozkoše vaginálny orgazmus? Prečo sa klitoris ešte stále podceňuje? To je otázok...

Ženský bod G fascinuje najmä mužov. Ženy majú z neho často traumu, keď si ho nevedia nájsť. Muž ktorý ho objavil, či skôr vynašiel, bol nemecký gynekológ Ernst Gräfenberg. Na jeho pomenovanie použil písmeno G, prvé vo svojom priezvisku.

Bez servítky, narovinu: 8 vecí, ktoré by ste o svojej vagíne mali vedieť

Existuje, alebo nie?

V odbornom článku z roku 1950 objasňuje, že v prednej stene pošvy pod močovou rúrou sa nachádza erogénna zóna, ktorá má veľký význam pri liečbe nedostatočného sexuálneho vzrušenia ženy. Inými slovami: Vo vagíne existuje bod, ktorý, ak sa stimuluje, vedie k orgazmu. Nájdete ho tak, že do pošvy zavediete 2 prsty asi 5 cm hlboko a stláčate ju v smere k bruchu.

Spôsobuje však stimulácia bodu G - pravda, ak ho vy alebo váš partner vôbec objavíte -, skutočne ženský orgazmus? Áno aj nie. Na pochopenie tejto odpovede musíte poznať rozdiel medzi orgazmom na klitorise a v pošve.

VIDEOtip zvodnej Halle Berry: Tréning pre skvelý sex. Nikdy ho nevynechám!

Klitoris je ešte stále tabu

Klitoris sa po slovensky volá príznačne - dráždec. Stimulácia tohto pohlavného orgánu, ale najmä jeho žaľuďa, vyvoláva u ženy vzrušenie až orgazmus. Mechanizmus erekcie je rovnaký ako u muža, ale samotná erekcia je menej výrazná. Klitorisový orgazmus si pochvaľuje väčšina žien, hoci sa k nemu nerady priznávajú. Prečo? Lebo veľa mužov si ešte aj v 21. storočí myslí, že svojej partnerke poskytnú kvalitný sex, len ak dosiahne vaginálny orgazmus. Ten vzniká, keď pri pohlavnom akte penis prenikne do pošvy.



Foto: Shutterstock

Mnohé ženy však pri klasickom styku s parterom jednoducho orgazmus nepociťujú. Žiaľ, priznávajú sa len potichu, zväčša priateľke, málokedy mužovi. Aby partnera nesklamali, neraz pred ním vyvrcholenie simulujú. Ak už vyjdú s pravdou von, snažia sa, spolu s partnerom, nájsť aspoň tajuplný bod G, ktorý považujú za záchranu.

Jediný správny?

Ženy sú obeťami vaginálneho orgazmu už vyše storočie. "Zásluhu" na tom má rakúsky psychiater Sigmund Freud, ktorý v roku 1905 suverénne vyhlásil, že jediný pravý ženský orgazmus je vaginálny. Je umením, vrcholom milostných hier. Klitorisový orgazmus považoval, naopak, za nečisté sebaukájanie. Tvrdil, že ak sa žene nepodarí dosiahnuť vyvrcholenie pri "normálnom" styku, je chyba v nej.

Freudova teória zablokovala zdravý prístup k ženskej sexualite a dodnes je postrachom mnohých žien. Francúzska princezná Marie Bonaparte sa napríklad v roku 1927 na základe rozhodla pre riskantnú operáciu. Tak veľmi chcela zažiť "pravý" orgazmus, že si dala klitoris chirurgicky premiestniť bližšie k vagíne. Výsledok sa, samozrejme, nedostavil. Nepochopila, že oveľa jednoduchšie a príjemnejšie by bolo dovoliť svojmu mužovi, princovi Jurajovi, aby priložil ruku k dielu, konkrétne na jej ohanbie.

Potrebujete orgazmus! Sex pred spánkom vyrieši 8 vašich problémov

Zlatá baňa

Nejaký čas sa zdalo, že odhalenie bodu G odstráni dilemu medzi klitorisovým a vaginálnym orgazmom, teda aspoň podľa mužskej logiky. Konečne sa našiel gombík, ktorým sa spúšťa vaginálny orgazmus! A ak aj napriek tomu žena nie je uspokojená, chyba asi bude v tom pokazenom gombíku.



Foto: Shutterstock

Z tejto predstavy dnes ťažia niektorí lekári, ktorí sa zaoberajú intímnymi zónami: Do viac-menej fiktívneho bodu G vám vstreknú tukové tkanivo alebo kyselinu hyalurónovú a s prísľubom ľahšieho či rýchlejšieho orgazmu. Tkanivo vnútri sa vám podľa nich prekrví a spevnie, skrátka omladí sa. Tento zákrok trvá pol hodinu a musí sa pravidelne opakovať, lebo materiál sa rýchlo vstrebáva. Netreba zdôrazňovať, že vagína je v tomto prípade zlatá baňa. Za sumu, ktorú do nej investujete, by ste si mohli zaplatiť prinajmenšom viacdenný kurz tantrického milovania.

Nový pohľad na sex! Toto sa deje s mozgom v tom najlepšom

Sú prepojené

Najnovšie výskumy tvrdia, že klitorisový a vaginálny orgazmus netreba porovnávať. Klitoris je orgán, ktorý len zdanlivo leží na povrchu. Jeho takmer 10-cm dlhé dutinkaté telieska priliehajú znútra na vagínu a vulvu, a teda aj na miesto, ktoré sa označuje ako bod G. Mnohí vedci tento bod dnes pokladajú za časť predného koreňa klitorisu.

Klitoris, vagína a vulva sú podľa nich vzájomne poprepájané nervovými vláknami. To znamená, že neexistuje správny a nevhodný orgazmus. Nemusíte sa stresovať, ani keď vy alebo váš partner nenájdete bod G. Vo vašej intímnej zóne existuje totiž až 8 000 nervových zakončení, citlivých na dotyky a dráždenie, ktoré vám vedia spôsobiť slasť. Fascinujúce je aj to, že u každej ženy sú tieto miesta iné. A nezabúdajte, že máte aj iné erogénne partie ako lono. Napríklad krk, uši, ústa, prsia...

S koľkými partnermi ste mali sex? Mužské vyjadrenia sú na zamyslenie