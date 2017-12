Idete na lyžovačku? Toto vám nesmie chýbať vo vrecku

Pleť potrebuje na horách ochranu. Pre pokožku platí to isté, čo v lete, inak sa z hôr vrátite s vyplálenými lyžiarskymi okuliarmi.

Plánujete cez sviatky lyžovačku? Poobzerajte sa po krémoch na opaľovanie. Ultrafialové žiarenie je na horách silnejšie než v nížinách. Každých 1000 metrov nad morom stúpa jeho intenzita o 20%. Do hôr si pokojne pribaľte krém na opaľovanie s faktorom 50. Oplatí sa to. Aj počas slnečných dní môžete aj v zime skončiť s boľavým spálením tváre.

Ochranný štít

Do batožiny si však dajte aj mastnejší pleťový krém. Ochráni pokožku pre vetrom a mrazom. Už pri teplote okolo 8 stupňov Celzia sa znižuje produkcia kožného mazu. Postupne padá takmer na nulu. Vrstva krému vytvorí ochranný plášť. Zároveň pomôže pleti, aby sa vyrovnala s prechodom do vykúrených priestorov. Tie sú zaťažkávajúcou skúškou najmä v prípade, keď vás trápia rozšírené žilky. Nezabúdajte na nakrémovanie uší a nosa. Platí to pri opaľovacom i klasickom pleťovom kréme.

Pozor na jazyk

Do vrecka si prebaľte balzam na pery. Suché šupiny, bolestivé praskliny i tak môže vo veternom počasí skončiť zimná sánkovačka, keď si neošetríte jemnú pokožku úst. Pravidelné mastenie potrebujú pery preto, lebo nemajú mazové žľazy. Poobzerajte sa po prípravkoch, ktoré sú určené špeciálne na zimu. Sú výživnejšie. Vhodné sú prípravky s vitamínmi A, E a B. V žiadnom prípade si pery neolizujte. Najviac ich vonku vedia vysušiť práve sliny.

Pribaľte aj okuliare

Na snouborde a lyžiach nezabudnite na lyžiarske okuliare, na bežkách vám poslúžia i slnečné okuliare. Možno sa nepozeráte priamo do slnka, ale sneh a ľad odráža 80% slnečného žiarenia. Očné dúhovky síce fungujú ako prirodzená clona, ale ako má geneticky dané, koľko svetla dokáže vstrebať bez toho, aby sa poškodilo. Vďaka okuliarom navyše nebude žmúriť, takže zbytočne si nebudete prehlbovať aj vrásky okolo očí.

