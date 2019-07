Intímne problémy vedia ženy poriadne potrápiť. Nepodceňujte ich!

Už to zažila snáď každá. Nepríjemné výtoky, svrbenie či pálenie v intímnych partiách. Viete ako takýmto nepríjemnostiam predchádzať?

Skoro polovica všetkých žien, ktoré navštívia gynekologickú ambulanciu, prichádzajú kvôli infekciám v intímnych partiách. „Vaginálne infekcie patria medzi tie najčastejšie problémy. Hlavne v letných mesiacoch prichádzajú doslova denne do ambulancie pacientky s takýmto problémom. Ide väčšinou o dlhotrvajúce problémy. Ženy zvyčajne začínajú riešiť takéto problémy najskôr samé, a až po dvoch či troch týždňoch navštívia odbornú pomoc,“ dodáva gynekologička MUDr. Nadežda Maličkayová z Polikliniky Mlynská dolina.

Prírodné jazerá, kúpaliská, sladkosti – pozor na ne

Nie je to pekný darček, no často si ho „dávame“ samé. Ako? Tým, že na seba dostatočne nemyslíme, a teda sa dostatočne nechránime. Kvasinky sa prejavujú svrbením, tvarohovým výtokom a začervenaním genitálií. Tieto problémy prichádzajú najčastejšie po návšteve prírodných jazier, termálnych kúpalísk, kde sa môžu vplyvom tepla množiť sinice. Okrem toho by sme mali spozornieť aj pri nadmernom maškrtené sladkostí. Jedným z ďalších príčin môže byť aj užívanie antibiotík alebo nadmerný stres. Príčin je veľa, často stačí len jedna a problém je na svete. „Čistá mykóza, čiže len kvasinková infekcia sa dá vyliečiť aj babskými radami či jednorazovými čapíkmi. Takéto prípady sú ale veľmi výnimočné. Pri komplikovanejších zápaloch je preto dobre poradiť sa s lekárom,“ upozorňuje gynekologička.

Zase výtok? Čo funguje lepšie a hlavne dlhšie ako antibiotiká?

Bakteriálne alebo kvasinkové infekcie?

Väčšina žien určuje príčinu vaginálnych infekcií nesprávne a dáva problémy za vinu kvasinkám. Viac ako 50 percent problémov však má iných pôvodcov, napríklad baktérie. Bakteriálna infekcia sa neprejavuje u všetkých žien rovnako. Spoznáte ju najmä výtokom žltej až zelenej farby, zápachom či pálením. Táto infekcia je o čosi zložitejšia ako kvasinky. V niektorých prípadoch je infekcia spôsobená kvasinkami a baktériami súčasne. Práve preto je komplikované určiť, ktorý druh infekcie máte.

Chorá z bazéna? Na infekcie močových ciest pomôžu antibiotiká z prírody

Ako problémom predchádzať?

Nezostávajte v mokrých plavkách, mohli by narušiť vašu prirodzenú mikroflóru. Dbajte na dostatočnú intímnu hygienu a nezabúdajte ani na ľahké a vzdušné oblečenie, ideálne bavlnenú spodnú bielizeň. Mykóza sa napríklad objavuje častejšie u žien, ktoré nosia obtiahnuté rifle či elastické nohavice. Veľkým problémom sú aj mokré plavky. „Všetkým pacientkam v ambulancii odporúčam, aby si plavky vymenili po každom kúpaní. Kúpanie je viac rizikovejšie vo vodných nádržiach. Dlhší pobyt v mokrých plavkách môže narobiť veľké problémy,“ dopĺňa odborníčka. Nepodceňujte ani pitný režim a vyváženú zdravú stravu. Aj nedostatok tekutín či nadmerné množstvo sladkostí môžu vo vašom tele spustiť vaginálne infekcie. Preto je lepšie jednoduché cukry obmedziť a nahradiť ich vlákninou a potravinami, ktoré posilňujú vašu mikroflóru a imunitný systém.

Mohlo by vás zaujímať: