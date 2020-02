Január patril všetkým ženám, ktoré sa vzdali žiletiek a holiacich strojčekov

Januhairy vznikol po vzore kampane Movember. Je výzvou pre všetky ženy sa počas mesiaca neholiť a prijať svoje telo také, aké je, aj s prirodzeným ochlpením.

Január nepatril len vegánstvu s výzvou Veganuary či vzdaniu sa alkoholu s Dry Junary, bol tiež mesiacom oslavy ženského tela. Tak to definuje kampaň Januhairy (hair - ochlpenie), ktorá vznikla vďake študentke Laure Jackson. Ženy by mali vnímať ochlpenie ako svoju prirodzenú súčasť. Laura sa snaží búrať mýty o ženskom ochlpení žien a poukazuje na to, že holenie ich v mnohom obmedzuje.

Ideál krásy

Ženy by sa mali rozhodovať o vlastnom tele podľa seba a bez tlaku spoločenských očakávaní či nerealistického mediálneho obrazu. „Existuje veľa spoločenských noriem, ktoré by mali ženy dodržiavať. Hovoria nám, ako by sme mali vyzerať, ako dosiahnuť dokonalosť, no a holenie je toho veľkou súčasťou," vyjadrila sa Laura Jackson pre web Standard. „Kampaň Januhairy je oslobodzujúca. Prostredníctvom nej začnete premýšľať, ako zaobchádzate so svojím telom. Máte priestor sa zamyslieť prečo sa depilujete, a pre koho to robíte."

Cieľom iniciatívy je, aby sa ženy nehanbili za svoje telo a ochlpenie, ktoré dnes nie je spoločensky uznávané. Podľa zverejnených informácií Nadácie pre duševné zdravie z roku 2019 sa 31 % tínedžerov cítilo „zahanbených“ vo vzťahu k svojmu telu. Väčšinou ľudí ovplyvňuje okolie a akási všeobecne uznávaná predstava o kráse.



Instagram/ @januhairy

Januhairy vzniklo takpovediac úplnou náhodou. Svoje ochlpenie si Laura nechala po prvýkrát narásť pre jedno divadelné predstavenie. Uvedomila si, že je vďaka tomu sebavedomejšia a oveľa slobodnejšia od názorov iných. Rozhodla sa túto myšlienku šíriť ďalej prostredníctvom Januhairy. Iniciatíva je dnes známa po celom svete a má aj charitatívny rozmer.

Ženy, ktoré sa nechytili žiletiek počas celého januára zdieľali svoje fotky na sociálnych sieťach. Niekoľko z nich si môžete pozrieť aj TU.



Instagram/ @januhairy

