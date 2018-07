Žiletka, vosky alebo domáci laser? Čo udrží pokožku najdlhšie hladkú?

Domáce spôsoby epilácie sú stále najdostupnejšie a odpustíte im aj to, že nohy nevydržia hladké navždy. Pri ktorom ošetrení môžete mať pokoj od chlpov aj viac ako týždeň?

Na trhu objavíte domáce lasery či IPL prístroje. Podľa odborníčky si však treba pri ich kúpe zachovať ostražitosť. „Neverím, že by mali rovnakú účinnosť ako profesionálne prístroje. Pri práci s laserom musíte mať okuliare, spotrebiteľ sa nesmie popáliť. Ak sa výrobok pustí do bežnej siete, nemal by ohroziť zdravie a musí spĺňať hygienické predpisy. Bežne dostupné domáce lasery teda musia byť slabé,“ uvažuje dermatologička MUDr. Zora Haviarová.

Zrezať či vytrhnúť?

Žiletkou si možno chlpy odstránite najjednoduchšie a bezbolestne, ale keďže ich len zrežete, za 3 až 4 dni vykuknú opäť. Avšak práve kvôli jednoduchosti a dostupnosti žiletky u mnohých vyhrávajú. Riziko porezania je navyše minimálne. Trvalejšie odstránenie ako pri holení, dosiahnete voskami. Vyberte sa radšej do kozmetického salónu, kde vám chĺpky strhnú odborne. Rýchlo a v správnom uhle. Vosky idú síce do väčšej hĺbky ako žiletka, avšak neodstránia chlp trvalo. Nohy vám zostanú hladké aj 2 týždne. Pri redšom a jemnejšom ochlpení to môže byť aj dlhšie.

Pomôže aj strojček

Epilačný strojček, vytrháva chlpy vďaka otáčavým hlaviciam, opäť ide do hĺbky, avšak ochlpenie sa vráti. Navyše je tento druh epilácie bolestivý. Hoci už aj v tomto prípade doba postúpila a nájdete hlavice, ktoré pokožku jemne natiahnu alebo schladia. Efekt je rovnaký ako v prípade voskov, teda približne 2 týždne. Jednou z možností sú aj depilačné krémy a peny, ktoré chlpy jednoducho rozpustia. Zvyšky si len zotriete. Citlivejšia pokožka však môže na výrobok zareagovať podráždením. Efekt je porovnateľný s holením, hladké nohy vám zostanú v priemere 4 dni.

