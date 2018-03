OTESTUJTE SA: Je váš vzťah naozaj perspektívny?

V zamilovanosti vidíme všetko cez ružové okuliare. Má váš vzťah ale dlhodobú perspektívu? Psychológ to vie a zistíte to aj vy v malom teste.

Psychológ Gary W.Lewandowski vypracoval niekoľko otázok. Ak si na ne úprimne odpoviete, môžete sa dozvedieť, či ste v tom správnom vzťahu a či stojí o to zaň aj zabojovať. Čím viac ÁNO, tým lepšie.

Odpovedajte na otázky:

1 Robí vás partner lepšou a aj vy robíte lepším jeho?

2 Zdieľate s partnerom rovnaké pocity, môžete sa na seba spoľahnúť, nemusíte žiť v strachu, že vás opustí?

3 Akceptujete sa navzájom s partnerom takí, akí ste, bez toho, aby ste sa snažili navzájom meniť?

4 Ak vzniknú nezhody, komunikujete slušne a bez zhadzovania toho druhého a bez nekonštruktívneho hádania sa?

5 Rozhodujete o veciach spoločne a nesúperíte o moc či väčší vplyv vo vzťahu?

6 Je pre vás partner ten najlepší priateľ a vy jeho priateľka?

7 Rozmýšľate o vás viac ako „my“ než ako „ja a on“?

8 Mohli by ste sa s partnerom navzájom na seba spoľahnúť, pokiaľ ide o heslá na sociálne siete či na bankové účty?

9 Máte o sebe navzájom dobrý názor bez nejakého prepjatého vychvaľovania?

10 Majú vaši aj partnerovi blízki priatelia pocit, že máte skvelý vzťah, ktorý stojí za to a má na to, aby vydržal do budúcnosti?

11 Je váš vzťah bez varovných udalostí ako podvádzanie, žiarlivosť či vzájomné kontrolovanie sa?

12 Myslíte si, že vy a váš partner máte rovnaké hodnoty, pokiaľ ide o politiku, náboženstvo, význam manželstva, túžbu mať či nemať deti a spôsob výchovy?

13 Ste ochotní obetovať svoje vlastné potreby, túžby a ciele jeden druhému, samozrejme bez toho, že by ste boli do toho tlačení?

14 Máte vy aj váš partner ochotnú a emocionálne stabilnú osobnosť?

15 Ste sexuálne kompatibilní?

Čím viac odpovedí nie, tým menšiu nádej má váš vzťah z dlhodobého hľadiska. To, že vám je teraz spolu dobre, neznamená, že máte to správne partnerstvo pre život. Na druhej strane, čím skôr sa tento vzťah skončí, tým lepšie. Lebo ostávať v nedobrom vzťahu je asi to najhoršie. Takže nesmúťte nad prípadnými zápornými odpoveďami, možno je čas na rozchod a nájdenie si toho správneho vzťahu!