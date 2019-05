Jennifer Garner - takto sa o seba stará najkrajšia žena roka

Nielen divákov si herečka získa svojim milým, podmanivým úsmevom. Trojnásobná mama sa snaží žiť normálny život, hollywoodske maniere sú jej cudzie.

Na jar americký magazín People už tradične vyhlásil najkrajšiu ženu sveta. Tento rok titul získa šarmantná herečka Jennifer Garner. Víťazstvo ju zaskočilo, lebo nikdy sa nevnímala ako výnimočne krásna. Všetko sa zlepšilo až keď sa menej začala pozerať do zrkadla, skonštatovala s nadhľadom.

Milujú ju bez mejkapu

Jej tri deti majú v tom jasno. Jennifer doma často počuje: „Môžeš si to umyť z tváre, zapnúť si vlasy do copu, vziať si okuliare a tepláky? Beriem to od nich ako kompliment. Najradšej má jednoducho vidia ako mamu,“ povedala pre magazín. 13-ročná Violet, 10-ročná Seraphina a 7-ročný Samuel obľubujú maminu prirodzenú vizáž. Herečkiným najobľúbenejším oblečením sú tričko a džíny. Jennifer Garner miluje pohyb, v detstve a počas dospievania sa venovala baletu, teraz pravidelne maká vo fitku. „Cvičím dosť tvrdo, takže si vlasy umývam skoro každý deň. Neznášam však fénovanie, a tak chodím s mokrými vlasmi,“ priznáva 47-ročná herečka.

Varí od rána

Zdroj videa:Instagram@jennifer.garner

Jennifer miluje zdravé, domáce potraviny a patrí k výborným kuchárkam. Snaží sa jesť pravidelne a doma uprednostňuje len čerstvé potraviny, nie polotovary. Bez problémov si privstane aj o piatej ráno, aby napiekla chrumkavé pečivo.



Na sociálnych sieťach sa pravidelne delí so svojimi tipmi na recepty. Zdroj foto: Instagram@jennifer.garner

Miluje najmä jablká, jahody, jogurty, bylinky, ovsené vločky, vaječné bielka, šaláty, grilovaného lososa či dusenú zeleninu. Recepty pravidelne zverejňuje aj na Instagrame. Vo forme sa udržuje pod dohľadom osobnej trénerky Simone De La Rue. Ich spoločným heslom je pestrosť. Jennifer Garner cvičí jogu, pilates, venuje sa kardio- i silovému tréningu. Má však rada aj turistiku a beh. Pozitívny vzťah k pohybu sa snaží vštepiť aj svojim deťom.

Najlepšie vo vlastnej koži

Z kozmetickej starostlivosti berie najvážnejšie ochranu pred slnečnými lúčmi. Každý deň používa prípravky s ochranným faktorom. Aj to pomáha udržať herečke mladistvý vzhľad. Po štyridsiatke vsadila aj na pleťové prípravky s obsahom retinolu. Samozrejme je čistenie pleti ráno i večer. Bežne si Jennifer namaľuje len oči špirálou a dá si trochu červene na líca.



Na červenom koberci vždy zažiari. Doma radšej chodí bez mejakpu. Zdroj foto: Getty Images

„Najlepšie a najpohodlnejšie sa cítim, keď vyzerám ako ja, “ povedala. „Čím menej mejkapu, tým lepšie. Najlepšie sa cítim vo vlastnej koži, vtedy som najšťastnejšia.“ Ľudia z jej okolia či spolupracovníci si Jenniferinu voľbu za najkrajšiu ženu pochvaľujú. Podľa nich je krásna nielen po fyzickej, ale i duševnej stránke. Potvrdzuje to aj so svojim vzťahom s exmanželom Benom Affleckom. Aj po rozvode doprajú deťom pokojné rodinné zázemie.