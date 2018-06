Krásne opálenie začína vo vnútri

Každá z nás by chcela byť plážová bohyňa. Je to už raz tak, že keď sme krásne opálené, všetko vyzerá lepšie.

Pleť je príťažlivejšia, šaty na nás žiaria, nepotrebujeme ani make-up, aby sme sa cítili krásne. Dokonalé opálenie si ale vyžaduje zdravú a silnú pleť, aby sme neskončili ako ružové plameniaky, a hlavne, aby sme si neprivodili zdravotné problémy. Posilnite svoju pleť zvnútra čistým morským kolagénom.

Zázračný kolagén

Pleť v lete vystavujeme žiareniu, ktoré ju extrémne vyčerpáva. Môže sa objaviť začervenanie, vysušenie, v horšom prípade prehĺbenie vrások a pigmentové škvrny. Kolagén tvorí až 70% bielkovín kože a s vekom ho, bohužiaľ, strácame. Práve v letnom období je ale dôležité posilniť kožu zvnútra. Ak vaša koža prahne po kolagéne, po jeho doplnení sa ho krásne "napije". Kolagén môžete telu doplniť v strave, alebo skúsiť výživový doplnok. Pri doplnkoch siahnite po Bio-aktívnom kolagéne, ktorý sa v tele efektívne vstrebáva, pretože má rovnaké vlastnosti ako ten, ktorý si naše telo vyrába samo.

Hydratácia nielen vodou

To, že pitný režim je v lete dôležitý, nie je žiadna novinka. Vo vysokých teplotách sa telo ľahšie dehydruje, a môžu nastať zdravotné ťažkosti. Počas slnenia sa ale dehydruje aj naša pleť, a kúpanie v slanom mori či v chlórovom bazéne jej nepomôže. Pite hlavne čistú vodu, nie nárazovo, ale počas celého dňa. Ak si navyše do jedného pohárika denne primiešate kolagén, pomôžete svojej pleti k dokonalej hydratácii, pretože kolagén pomáha uchovávať v pleti vodu. Vyššia hydratácia zjednocuje farebný tón pleti, pleť je hladšia, žiarivejšia, a to je presne ten správny recept na sexy zdravé opálenie.

Strava pre dokonalé opálenie

Dobrou správou je, že strava, ktorá podporí dokonalé opálenie, prospieva aj tráveniu a našej plážovej postavičke. Vyberajte si potraviny bohaté na betakarotén a podporujúce tvorbu kolagénu. Betakarotén je výborný antioxidant, ktorý sa v letnom období spája so zdravím opaľovaním, pretože pomáha chrániť kožu. Nie, nemusíte chrúmať na pláži celý deň mrkvu, hoci práve tá je výborným zdrojom betakaroténu. Zaraďte do jedálnička žltú a červenú papriku, špenát, paradajky, sladké zemiaky, tekvicu a ovocie, najmä to s červeným, oranžovým a žltým sfarbením. Zelenina a ovocie červenej a tmavozelenej farby navyše podporujú tvorbu kolagénu v tele.

Zbaľte si na pláž sedliacky rozum

Ani kolagén, ani betakarotén, ani zdravá strava a dostatok tekutín vás neochránia pred spálením a poškodením kože, pokiaľ sa budete slniť hlava-nehlava. Opaľovanie nie je súťaž, a pokiaľ ste v zime porcelánová princezná, netrápte svoju kožu snahou o bronzovú kráľovnú pláže. V prvom rade sa hneď pri prvej príležitosti nevystavujte slniečku celý deň s ochranným faktorom 10. Začnite slnečným otužovaním, tzn. krátkym pobytom na slnku mimo obedňajších hodín.

Čistá kozmetika = čistá pleť

Vyberajte si v lete kozmetiku, ktorá obsahuje čo najmenej farbív, parfumov a iných pridaných látok. Opaľovacie krémy by mali byť ideálne s ochranným faktorom 30 a vyššie a mali by ste si ich počas dňa priebežne znovu nanášať. Vyhnite sa používaniu parfumov, ich reakcia na koži pri pôsobení slnečných lúčov môže byť rôzna, niekedy má dokonca na svedomí vznik pigmentových škvŕn. Ak sa vám už pigmentové škvrny vytvorili, môže vám aj tu pomôcť práve čistý bio-aktívny kolagén, ktorý dokáže pigmentové škvrny pravidelným užívaním zosvetliť.

