Kŕče, bolesť hlavy, nízky tlak? TOP bylinky na ženské záležitosti

Správne bylinky by mala mať vo svojej prírodnej lekárničke každá žena. Chutným čajom môžete zmierniť citlivosť prsníkov, depresívne myšlienky alebo návaly tepla.

Rebríček obyčajný možno poznáte aj pod názvom myší chvost. Mala by ho mať poruke každá žena, okrem bolesti hlavy odstraňuje všetky druhy kŕčov. Pomáha aj pri vyrážkach, ktoré sa objavujú počas menštruácie, a predchádza im. Počas menštruácie a niekoľko dní pred ňou pite čaj z alchemilky. Zmierňuje všetky problémy s menštruáciou, a teda aj bolesť hlavy.

Menopauza

Zásobte sa šalviou, ľubovníkom a ďatelinou. Vyženú vám bolesti z hlavy a ďatelina lúčna je navyše jeden z najbohatších zdrojov rastlinných estrogénov a zbaví vás depresívnych myšlienok. S tými si vie poradiť aj ľubovník. Tlmí návaly tepla, potenie a obmedzuje poruchy spánku. Šalvia lekárska výrazne znižuje potenie a bojuje proti kvasinkovým infekciám a zápalom. Vyskúšajte čaj zo šišaka. Môžete ho piť počas celého cyklu. Zmierňuje aj citlivosť prsníkov a psychické podráždenie.

Zmeny počasia

Neviete prísť na to, z čoho by vás mohla bolieť hlava? Zmeny tlaku vzduchu vplývajú aj na rozširovanie a sťahovanie ciev, ktoré vedú krv do hlavy. Prvou voľbou by mal byť harmanček, oplatí sa však vyskúšať aj pamajorán. Nie však v tehotenstve, inak je povolený dvakrát denne. Mäta zmierňuje vnímanie bolesti a môžu ju aj tehotné, dve šálky denne im neuškodia. Počas dojčenia sa mäty radšej vzdajte, znižuje tvorbu mlieka.

Nízky či vysoký?

Točí sa vám hlava alebo vás bolí z nízkeho tlaku? Pomôže kručinka farbiarska, žihľava aj rozmarín. Šálku vypite až po jedle. Vysoký tlak znížite rebríčkom, púpavou, hlohom aj čínskou šalviou.

