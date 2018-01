Krehké žienky: Po menopauze zaostrite na kosti!

Až do klimaktéria sú kosti pod akousi ochranou estrogénov a progesterónu. S ich poklesom však začnú rednúť.

Kostné tkanivo sa celý život rozpadáva, no zároveň ho nahrádza nové. To však prestáva platiť pre ženy v prechode. „Normálna strata kostnej hmoty spôsobená starnutím je iná v porovnaní so zrýchlenou stratou pozorovanou tesne po menopauze. Niekoľko rokov po menopauze to môže byť až 20% kostnej hmoty,“ upozorňuje profesor Miroslav Borovský, prednosta I. gynekologicko- -pôrodníckej kliniky UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda.

Nesamozrejmosť

Samozrejme, nie všetky ženy po päťdesiatke čakajú zlomeniny. „Prevencia osteoporózy je jednoduchá. Pravidelne sa hýbať, občas vystrčiť nos na slniečko, jesť potraviny bohaté na vápnik, nefajčiť a alkohol, ktorý telu bráni vstrebávať vápnik, piť len s mierou,“ radí profesor Karel Pavelka, riaditeľ pražského Reumatologického ústavu.

Hýbte sa!

„Športy, za ktoré vám budú kosti vďačné, sú turistika, cyklistika, bežkovanie, nordic walking či svižná chôdza, aj štyri hodiny denne,“ dodáva. Ovplyvniť hustotu kostného tkaniva môžete na štyridsať percent, zvyšok určujú gény.

Kostiam hormóny prospievajú

Profesor Juraj Payer považuje za účinnú aj estrogénovú liečbu nasadenú čím skôr po menopauze. „Jej priaznivý účinok na redukciu osteoporotických fraktúr potvrdili viaceré štúdie,“ vysvetľuje prednosta V. internej kliniky LF UK a FNsP v Bratislave- -Ružinove. Rovnaký názor má aj profesor Borovský.

„Hormonálna substitučná terapia je jediná liečba, ktorá redukuje zlomeniny krčka stehennej kosti u postmenopauzálnych žien bez osteoporózy. Na prevenciu osteoporózy ju pokladáme za liečbu prvej línie,“ uvádza. Ide však len o dočasnú pomoc. Po niekoľkých mesiacoch od ukončenia hormonálnej terapie sa jej účinok na prevenciu fraktúr stráca. Môžete si pomáhať vitamínom D a kalciom. A, samozrejme, pohybom, pobytom na slnku a stravou plnou vápnika.

Zdravá rada

Vstrebávanie vápnika závisí od množstva žalúdočných kyselín. Zefektívnite ho tak, že pred jedlom vypijete pohár citronády alebo vody s lyžičkou jablčného octu.

Menopauza