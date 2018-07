Krém alebo gél? Aký prípravok vám po opaľovaní pomôže a aký pohorší?

Vidieť spálené červené telá na kúpaliskách je dnes pomerne výnimočné. Čo ale urobiť, ak to so slnkom preženiete, aby ste si ešte viac neuškodili?

Odborníci na kožu síce v prvom rade upozorňujú, že každé spálenie si pokožka dobre zapamätá a raz vám to môže spočítať. No dôležité je aj to, aby ste si ju po nadmernom slnení správne ošetrili. Niektoré prípravky sa na takúto kožu nanášať nemajú, lebo situáciu len zhoršia.

Dôležitá je konzistencia

V prvom rade je vhodnejší gél ako hutný krém. „Niektoré prípravky po opaľovaní majú pomerne hustú konzistenciu a obsahujú oleje, ktoré spôsobia vytvorenie zmäkčujúcej bariéry vo vrchnej vrstve pokožky. Tá zachytáva a zadržiava teplo, čo len zhoršuje pocit pálenia a zápalu,“ vraví Michaella Bolderová, odborníčka na pleť. Zároveň zdôrazňuje, že prípravok, po ktorom siahnete, by mal obsahovať čo najmenej chémie a parfumov, aby sa minimalizovalo dráždenie.

Najzdravší je produkt prírody

Viacerí dermatológovia sa zhodujú, že k najvhodnejším prípravkom na spálenú pleť patrí čistý gél z aloe vera pre jeho chladiace aj ošetrujúce účinky. Na rozdiel od mastnejších krémov gély ako také umožňujú, aby sa teplo z pokožky uvoľňovalo a tak ste sa cítili menej horúco. Okrem toho, v prípade kaktusu aloe vera sú jeho liečivé účinky preverené nielen stáročnou praxou, ale aj výskumom. Vyslovene ako špeciálny prípravok na slnkom spálenú pokožku sa síce netestovalo, no jeho upokojujúci účinok, bezpečné používanie a chladivý efekt sú dôležité pozitíva.

Časť odborníkov netrvá na použití čistého aloe vera gélu, no prikláňajú sa k názoru, že poopaľovací prípravok by ho mal vo svojom zložení obsahovať. Dôležité je, aby chladil a mal upokojujúce a reparujúce účinky.

