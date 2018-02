Ktoré veci z kúpeľne odložiť? Zistite, na čo zabúdate

Zmenám teploty a nadmernej vlhkosti sa v kúpeľni zbavíte len ťažko. Práve tie však škodia nielen kozmetike.

Ráno vbehnete do kúpeľne, osprchujte sa a za chvíľu už hľadáte na poličke mejkap, aby ste sa pred odchodom do práce rýchlo namaľovali. Dekoratívnej kozmetike, hubkám, ale i štetcom teplo a vlhko nesvedčí. Dobrovoľne poskytujete priestor napríklad baktériám či plesniam, aby sa usadili na štetcoch. Mimochodom, kedy ste si ich naposledy čistili? Ak už majú byť šminky v kúpeľni, tak len v zásuvke. Radšej im však nájdete miesto v spálni na toaletnom stolíku.

Stratili ste vôňu?

Do kúpeľne nepatrí ani váš obľúbený parfém. Podľa nemeckej asociácie výrobcov parfémov kolísanie teploty a vysoká vlhkosť môžu zmeniť vôňu parfému. Flakón radšej uložte v chladnejšej a suchej miestnosti, ktorá si udržuje konštantnú teplotu. Rovnako jej môže uškodiť aj priame slnečné žiarenie.



Väčšinu vecí zatvorte v kúpeľni do skrinky, tak ich uchránite pred vlhkosťou. Zdroj foto: Shutterstock



Otupia sa

Oholili ste sa, párkrát zatrasiete žiletkou, aby spadli kvapky vody a odložíte ju na poličku v kúpeľni? Opäť je to chyba. Aj žiletky by ste mali udržovať v suchu. Mokro a následne aj vlhkosť v kúpeľni môže spôsobiť rýchlejšie korodovanie čepelí. Takto uskladnené žiletky sa aj skôr otupia. Ľahšie sa potom môžete porezať. Rovnako do kúpeľne nepatria ani šperky. Aj tie môžu vplyvom vlhkého i teplého prostredia korodovať, prípadne zmeniť farebnosť.

Pozor na lieky

Máte v rámci kúpeľne lekárničku? Vlhký a teplý vzduch môže znížiť účinnosť liekov. Rovnako by ste ich nemali mať uložené ani v kuchyni, obidve tieto miestnosti patria k najteplejším v rámci bytu či domu. Aj v prípade liekov platí, že by mali byť uskladnené na tmavšom, suchom a chladnom mieste.

Ste po chorobe stále unavení? Lekár má jednoduchú radu

Uteráky zatvorte

Príliš dlho by v kúpeľni nemal visieť ani uterák. Na vlhkej textílii sa ľahšie množia baktérie. Pokožka rúk sa aj tak musí vysporiadať s mnohými patogénmi, tak jej zbytočne nepridávajte prácu. Pomôcť môže, ak uterák prevesíte na radiátor. V opačnom prípade by ste ho mali vymeniť po troch použitiach. Kvôli vlhkosti neuskladňujte v kúpeľni ani čisté uteráky. Ak sa nedá inak, majte ich uložené v uzatvorenej skrinke.

