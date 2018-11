Ktorý olej zaženie nádchu a ktorý uvoľní telo? Odštartujte relax kúpeľom

Ponoriť sa do vody, vypnúť a zabudnúť na všetky pracovné starosti. Ak si kúpeľ navyše osviežite olejom, budete mať z neho ešte príjemnejší pocit

Teplota vody vo vani by sa mala pohybovať od 35 do 38 stupňov Celzia. Ak máte suchú pokožku, pripravte si skôr vlažný kúpeľ. Potom začnite s alchýmiou. Vybrať si môžete špeciálnu kúpeľovú kozmetiku, ale do vane si môžete nakvapkať aj esenciálne oleje, ktoré vám voňajú. Ich účinok sa lepšie rozvinie, ak do vody pridáte trochu smotany alebo plnotučné mlieko. Uvoľňujúco pôsobí najmä levanduľový, medovkový olej, prípadne olej ylang ylang.

Olej proti nádche

Máte pocit, že na vás lezie nádcha? Pridajte si do kúpeľa eukalyptový, mätový, šalviový alebo tymiánový olej. Absorbujú sa nielen dýchacími cestami, ale i pokožkou. Ak vás trápi kašeľ, vykúpte sa v smrekovom oleji. Opäť je ideálne, ak ich pred aplikáciou do vane zriedite. Tentokrát ho môžete zmiešať s lyžicou medu alebo ho pridajte do neutrálneho tekutého mydla.

Urobte si doma more. Kúpeľ vás zohreje a prospeje aj koži

Pomôžu i kvety

Pripraviť si môžete aj vlastnú relaxačnú a upokojujúcu zmes. Dve dlane sušených kvetov lendule, lupeňov ruží alebo jasmínu, dajte do nádoby a zalejte olivovým olejom. Nádobu zavrite a nechajte jeden až dva týždne uložené v tme. Potom si môžete zmes pridať do kúpeľa. Levanduľový olej je ideálny na odbúranie stresu po celom týždni.

Ako si pripraviť vlastný olej? ►

Pozor na pridlhý kúpeľ

Zdroj: youtube.com/Frugal Family Home

Z horúcej vane vychádzajte pomaly, aby ste sa vyvarovali zbytočnému teplotnému šoku. Po olejovom kúpeli sa nemusíte krémovať. Vlhkú pokožku si nedrhnite uterákom, len si ho jemne popritláčajte. Aj keď si pridáte do vane olej, nikdy vo vode nezostaňte dlhšie ako 20 minút, pokožka sa zbytočne vysuší.

Viac o olejoch a pokožke vám prezradí dermatologička v decembrovom čísle časopisu Zdravie. Práve v predaji!



Čítajte aj: