Ktorý strih je ideálny pre suché vlasy? Predbehnite ich lámanie

O vlhkosť oberie vlasy vykúrená miestnosť či fén a poláme ich obľúbený šál. Dajú sa rozštiepené konce opäť sceliť?

Máte na vlasoch bielu bodku? Je to miesto, kde sa vlas zlomí.Autor: Shutterstock

Počas roka nemáte s vlasmi najmenší problém. Na sklonku zimy si zrazu všimnete, že vám lietajú, konce sa vám štiepia a lámu. Vlasy sa musia v chladných mesiacoch vyrovnať s veľkou záťažou. Ak ich neschováte pod čiapku, omotáte si okolo krku obrovský šál alebo sa šúchajú o golier kabáta. Okrem toho ustavične chodíte z vykúrených priestorov na svieži vzduch a naopak. Ako bojovať s lámavými vlasmi?

Zavrite v ňom vlhkosť

Pred lámavými vlasmi musíte byť o krok vpred. „Vlas sa vo väčšine prípadov láme, ak je veľmi suchý, oslabený alebo mechanicky trený. Vtedy najviac zaberá prevencia,“ vysvetľuje kozmetická poradkyňa Dagmar Volková. „Najdôležitejším krokom je pravidelná hydratácia.” Môžete ju zabezpečiť hneď niekoľkými spôsobmi. Udržať vlhkosť vlasu vám pomôže napríklad kondicionér. Mnohokrát ho však zo starostlivosti vyškrtnete, lebo sa vám zdá, že vlasy vám mastí alebo sú príliš neforemné. Nevzdávajte to, stačí nájsť správny výrobok. „Platí to aj pre kondicionéry. Ak sa vám zdá, že prípravok vlasy zaťažuje, siahnite po jeho sprejovom variante. Tento typ kondicionéru je neoplachový. Jeho aplikáciu môžete presne zacieliť, napríklad na spomínané konce, ktoré sú najviac oslabené,“ spomína praktický tip kaderníčka Simona Ondrejková.

Olej si vyberajte

Hydratáciu vlasu posilní aj maska. Kým kondicionér vlas uzamkne a vyhladí, maska prenikne viac do vnútra vlasu. Je efektívnejšia. Zachrániť vás môže aj domáca maska. „Nič nepokazíte tradičnými ingredienciami. Stačí zmiešať žĺtok so smotanou alebo bielym jogurtom, pridať pár kvapiek olivového oleja, trošku medu a máte masku, ktorá poteší každé vlasy,“ dáva recept na masku zo špajze Dagmar Volková.

Rozhodli ste sa bojovať proti suchým vlasom a rozštiepeným koncom pomocou oleja? Aj v tomto prípade si treba zachovať odstup a zdravý rozum. „Pred časom sa veľkej popularite tešil kokosový olej a mnohí ho používali na všetko. Je však príliš mastný a vlasy veľmi zaťaží,“ upozorňuje kozmetická poradkyňa. „Na suché vlasy sú vhodnejšie profesionálne prípravky, ktoré sú spracované do suchej formy. Takzvané suché oleje vlasy až tak nezaťažujú.“

Nožnice pomôžu

Ak máte príliš suché vlasy, ktoré sa ľahko lámu, môže vám kaderník pomôcť aj správne zvoleným strihom. Súčasnosť im nahráva, v kurze sú takzvané tupé strihy. Vlas sa pri nich strihá priamo a dorovna. Má ešte jednu výhodu, opticky vám zväčší objem. Pravidelne podstrihávanie je tou najlepšou prevenciou poškodených koncov vlasov. V ideálnom prípade by ste si ich mali dať podstrihnúť každých 8 až 10 týždňov asi o centimeter. Na nožnice sa pripravte aj vtedy, keď sú už konce rozštiepené.

Spozorovali ste si na vlasoch malú bielu bodku? Je to signál, že vlas sa v tomto mieste zlomí. Aspoň raz do roka sa oplatí zájsť ku kaderníkovi, ktorý vám povie, či máte domácu starostlivosť správne nastavenú. Nespoliehajte sa na reklamy, ktoré sľubujú „zlepenie“ rozštiepených koncov. Možno na chvíľu zaberú, ale po prvom umytí ste tam, kde ste boli aj predtým. Čím je vlas dlhší, tým viac výživy potrebuje. Pozrite sa na to z iného uhla. Rastie z vlasovej pokožky a pri nej je najmladší a smerom ku koncu jednoducho starne. Vlasy, ktoré majú dĺžku po plecia, majú priemerne tri roky.

