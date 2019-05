Lekár odporúča: Čo spraviť, ak jedno dieťa už máte no druhé sa nedarí počať

Jedno dieťatko už máte, takže o neplodnosti sa nedá hovoriť. No to druhé sa nedarí počať. Mali by ste podstúpiť liečbu?

Ak sa to už raz podarilo, je veľká šanca na opätovné počatie. Chce to ale najprv zmeny vo vašom i partnerovom živote.Autor: Shutterstock

Problém, kedy sa rodičom nedarí rozšíriť rodinu a počať druhé či ďalšie dieťatko, sa označuje ako sekundárna alebo získaná neplodnosť. Môže nastať ako u mužov, tak u žien. Impotencia z cholesterolu? Znížte ho aj bez liekov a bude dobre Môže chlap stratiť plodné spermie? „Príčinu, prečo sa mužom nedarí počať druhé dieťa, väčšinou hľadáme v dôsledku nezdravého životného štýlu. Mužom často práca prináša veľkú mieru stresu, to je spojené s nedostatkom spánku, minimom aktívneho pohybu a nevyváženou stravou, čo vedie k zhoršeniu tvorby spermií,“ vysvetľuje sexuológ a gynekológ MUDr. Pavel Turčan. K vzniku sekundárnej neplodnosti prispieva aj nadváha, pretože v tukovom tkanive sa vo zvýšenej miere tvoria estrogény. Tie majú na mužskú plodnosť nepriaznivý vplyv. 10 príčin neplodnosti: Kde a u koho môže byť problém? Bacuľatá žena nie je symbol matky-rodičky Aj u žien môže poriadnu šarapatu pri snahe o ďalšie dieťatko narobiť nadváha a zvýšená produkcia estrogénov v tukovom tkanive. „Vysoká hladina estrogénu rozkolíše hladinu hormónov a spôsobí nerovnováhu, ktorá stojí za ženskú sterilitou,“ objasňuje gynekológ, prečo je dôležité udržať si líniu aj po predchádzajúcich pôrodoch. Snahy o počatie ďalšieho dieťaťa často narúša tiež stres, fajčenie a nadmerná konzumácia cukrov či nasýtených tukov. 6 podstatných dôvodov, prečo vynechala menštruácia. A tehotenstvo to nie je Lekár odporúča viac svalov a menej tuku Ak sa vám dlhšie nedarí počať druhé či ďalšie dieťatko, doktor Turčan odporúča v prvom rade návrat k primeranej hmotnosti a jej udržanie. „Dôležité je tiež získať správny pomer svalstva a tukovej hmoty,“ zdôrazňuje odborník. U žien je dôležité nielen to, aby tuku nebolo veľa, ale aj aby ho nebolo príliš málo. Len tak sa dá dosiahnuť ustálená hladina hormónov v tele. Musíte sa snažiť tiež dosiahnuť stav, aby ste neboli po tlakom a v strese, vhodné je nefajčiť, stravovať sa vyvážene, alkohol a kávu radšej menej ako viacej. „Dôležité je dopriať s pravidelne pohyb na čerstvom vzduchu,“ pripomína MUDr. Turčan. Ak tieto opatrenia nezaberú a počatie dieťatka sa dlhšie nedarí, je načase, aby ste sa poradili s lekárom. 11 ničiteľov plodnosti. Alebo nie? Takto sa klamete V tomto článku sa zaoberáme Nadváha ...viac Neplodnosť ...viac

Autor: Martina Palovčíková, TS

