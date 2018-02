Lekárka: Akupunktúra môže zvýšiť úspešnosť umelého oplodnenia

Ak vám nadšenci alternatívnej medicíny budú tvrdiť, že akupunktúra vaše šance na dieťatko pri umelom otehotnení zdvojnásobí, berte to s rezervou. Pomôcť však asi môže.

Na jednej z pražských kliník, ktorá sa venuje liečbe neplodnosti aj umelému oplodňovaniu, analyzovali úspešnosť IVF u vyše 3200 žien, a to ako s vlastnými, tak s darovanými vajíčkami, ako aj so zmrazenými embryami. U časti pacientiek bezprostredne pred aj po implantácii embrya aplikovali akupunktúru. Zo žien, ktoré akupunktúru nepodstúpili, úspešne otehotnelo 60%. U tých, ktoré sa podrobili akupunkúre, to bolo 66%.

Česi vidia akupunktúru nádejne

„Akupunktúra nepatrí k bežným procedúram, ale existuje stále viac dôkazov, že môže byť efektívna pri umelom oplodnení,“ vraví vedúca lekárka centra, MUDr. Hana Višňová, PhD. Podľa sestričky Terazy Rakinovej má akupunktúra priamy vplyv na biologické procesy v tele. Podľa odborníčiek z centra môže akupunktúra zvýšiť prietok krvi do maternice a zároveň pomáha úľaviť od bolesti. To môže spôsobiť, že výstelka maternice ľahšie prijme vkladané embryo. Okrem toho môže pomôcť uvoľniť krček maternice a zabrániť bolestivým kŕčom, čo opäť pomáha pri vkladaní embryí.

Predošlé výskumy boli optimistickejšie

V roku 2016 robili podobný výskum v nemocnici v Británii na skupine 120 žien, ktoré rozdelili do dvoch skupín. Tie, čo podstúpili akupunktúru, otehotneli v 46%, zo žien bez akupunkúry len 22%, čiže asi o polovicu menej. V Číne zase nechali časť žien užívať lieky na podporu ovulácie a druhá časť podstupovala akupunktúru. U žien s akupunktúrou bola pravdepodobnosť 43%, u žien užívajúcich lieky len 20%. Podľa MUDr. Višňovej môže ísť aj o placebo efekt, dôležité ale pre otehotnenie je, ak sú pacientky pri IVF viac uvoľnené a dobre psychicky naladené.

Odborníci nie sú jednotní

„Podstúpenie IVF môže byť stresujúce. A ak je telo zaplavené stresom, nefunguje správne, lebo pracuje v režime hroziaceho nebezpečenstva. To neprispieva k reprodukčnému zdraviu. Ak teda akupunktúra môže pomôcť znížiť tento stres, má jasne miesto ako súčasť klinickej liečby plodnosti,“ myslí si doktorka Višňová. Naopak Britská spoločnosť pre plodnosť je presvedčená, že neexistuje žiadny dôkaz, že akupunktúra zvyšuje pravdepodobnosť tehotenstva pri asistovanej reprodukcii.

