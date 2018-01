Len chcieť dojčiť nestačí. 6 pravidiel vám ho uľahčí rozbehnúť

Dojčenie nesmie bolieť. Hoci existuje aj finta, ako to zvládnete s boľavými bradavkami.

Má to byť automatické, ale nie je! Každá žena a bábätko sa dojčiť musia naučiť. V minulosti to mamám ukazovali ich mamy, terajšia generácia matiek odchovaných na fľaškách s mliekom takú možnosť nemajú. Ako si teda poradiť?

1. Prekonajte krízu

Dojčenie nemusí byť problém hneď od začiatku. Neskôr môže prísť laktačná kríza, obdobie, keď sa množstvo mlieka po prvom nápore začne upravovať. No podľa dovtedajšieho dopytu. Ak si bábo pre nedokonalé prisatie vytiahlo málo, produkcia náhle klesne. Podľa pediatričky MUDr. Kataríny Vicianovej to býva najčastejšie medzi šiestym až ôsmym, dvanástym a štrnástym týždňom po pôrode, ale aj po prepustení z pôrodnice. Pomyslenie na fľašu s umelým mliekom však radí odložiť, materského by bolo ešte menej. Bábo si prikladajte častejšie, aj každú hodinu, no plánujte počas dňa aj niečo iné. A hlavne – skontrolujte techniku dojčenia.