Máte dávno po 30-ke a ste stále bezdetné? Čo na to psychológ?

Niektorým ženám biologické hodiny jednoducho netikajú. Nepresvedčí ich ani tlak okolia, ani partner snívajúci o pokračovateľovi rodu. Čím to je?

Lekári sa zhodujú na tvrdení, že najlepšie obdobie pre tehotenstvo je medzi 20. a 30. rokom života, napriek tomu sa dnes ženy stávajú matkami stále častejšie až po 30. dokonca až 35. rokoch. Tlkot ich biologických hodín tlmí túžba po hmotných veciach a kariérnych úspechoch.

Necítia túžbu stať sa matkou

„Niektoré ženy začínajú v určitom období pociťovať túžbu po dieťati, akoby v sebe cítili určitú zrelosť, pripravenosť a ochotu zrieknuť sa svojho komfortu v prospech dieťaťa. So stúpajúcim vekom je to určitý tlak, ktorý žena pociťuje zo svojho vnútra. Cíti, že obdobie, kedy by mohla počať dieťa, je ohraničené a v tejto súvislosti môže pociťovať silnú túžbu, ale aj strach, úzkosť, či sa jej podarí naplniť túto životnú úlohu,“ hovorí psychologička Mgr. Renáta Kočišová.

Medzi ženy, ktoré túto túžbu necítia alebo sa materstva obávajú, patria najmä tie, ktoré nemajú stabilné a perspektívne vzťahy. „Mnohé z nich majú tendenciu urobiť so sebou kompromis zo strachu, že by mohli prepásť poslednú príležitosť otehotnieť. Majú problém odísť zo vzťahu, v ktorom nie sú šťastné, alebo sú ochotné vzdať sa mnohých svojich vzťahových potrieb a vrhajú sa do neuspokojivých vzťahov v túžbe po dieťati,“ uvádza psychologička.

Majú iné priority

Okolie by sa však malo zmieriť s tým, že existujú aj také ženy, ktorým biologické hodiny jednoducho netikajú a nepociťujú túžbu stať sa matkou.

„Túžbu po deťoch môžu mať vytesnenú, môžu mať v sebe „zakázané“ mať deti na základe nejakých zlých skúseností z rodiny, ktoré ako deti zažívali. Či už to bol nedostatok lásky, alebo zážitok večne uštvanej matky, ktorá nemala dosť kapacity dať dieťaťu, čo potrebuje, nedostatočné potvrdenie dievčaťa ako „malej ženy“ zo strany otca,“ menuje dôvody psychologička. Okrem týchto dôvodov zvyknú mať iné priority. Svoju sebarealizáciu vidia skôr v kariére, v koníčkoch, cestovaní alebo vzdelávaní.

Bráni im perfekcionizmus

Perfekcionistky sa častokrát obávajú, či by mohli byť dobrými matkami. „Mnohé z nich sa radšej vzdajú dieťaťa, ako by sa mali konfrontovať so svojou nedokonalosťou. Dieťa však nepotrebuje dokonalú matku, stačí mu dobrá matka. Dieťa matke odpustí aj zlyhania, pokiaľ cíti, že ho matka miluje. To je najdôležitejšie. Často je významným faktorom aj láska a pocit bezpečia pri partnerovi,“ hovorí psychologička.

Návod na prežitie

Medzi významné faktory, ktoré ovplyvňujú túžbu mať dieťa práve so svojim vyvoleným, patrí stabilita vo vzťahu, pocit bezpečia a dôvera v seba a v spoločný život. Mnohí partneri zvyknú argumentovať tým, že do tohoto zlého sveta je nezodpovedné priviesť deti.

„V dnešnej dobe sú na človeka kladené vysoké nároky, na dosiahnutie dôstojného životného štandardu alebo na udržanie životného tempa. Stráca sa v tom ale určitá jednoduchosť bytia, kvalita, ktorú nedosiahneme cez materiálne statky, schopnosť tešiť sa z maličkostí, vnímať drobné, každodenné radosti. Ak sprostredkujete deťom túto schopnosť, dáte im veľký dar do života, čosi ako „návod na prežitie“, odporúča psychologička.

Neodsudzujte, ale rešpektujte

Nútiť ženu do materstva alebo rešpektovať jej rozhodnutie nebyť matkou?

„Nemá význam nútiť ženu, ktorá v sebe necíti potrebu byť matkou, aby sa ňou stala. Niekedy tlak okolia spôsobuje, že žena si túžbu po dieťati vsugeruje, hoci v skutočnosti ho nechce. Ak o sebe vie, že vzťah k deťom nemá, je lepšie nebyť vôbec matkou, ako byť zlou matkou. V každom prípade porodiť dieťa nie je jedinou možnosťou, ako prežiť kvalitný a spokojný život, takže v tomto má každý slobodu rozhodnúť sa sám. Preto neodsudzujme, ale skúsme ich pochopiť,“ radí psychologička.

