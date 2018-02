Mešká vám menštruácia? Príčinou nemusí byť len tehotenstvo

Doteraz ste dostali menštruáciu presne podľa hodiniek, no zrazu vás nechala čakať? Príčin je niekoľko: Boli ste v strese? Brali lieky? Prechladli ste? Alebo sa vám spravili cysty či nebodaj niečo horšie?

Pri meškaní menštruácie myslí gynekológ vždy najprv na tehotenstvo. „Tehotenský test stačí urobiť, až keď menštruácia mešká sedem dní. Skôr je to zbytočné a často nepresné. Ultrazvukové vyšetrenie má zmysel až pri dvojtýždňovom meškaní,“ objasňuje gynekológ MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH. Ak sa tehotenstvo nepotvrdí, za stratou menštruácie môže byť veľké množstvo dôvodov. Napríklad aj veľká fyzická záťaž. „Stáva sa to baletkám, ale aj takmer polovici vytrvalostných bežkýň “ konštatuje odborník, podľa ktorého sa menštruácia vráti, ak v tréningoch poľavia.

Trojdňové meškanie je ok

Spozornite pri odchýlke trvajúcej vyše tri dni. Ak nekrvácate ani po týždni, objednajte sa u gynekológa. Každú anomáliu by mal vyšetriť odborník. Pripravte sa na ultrazvuk a odber krvi na hormonálny profil. Najprv lekár musí zistiť, či za meškajúcu menštruáciu nemôže tehotenstvo. Ak ju krvný test potvrdí, lekár musí ešte vylúčiť mimomaternicové tehotenstvo. Pri nej sa plod neuhniezdi v dutine maternice, ale zasekne vo vajíčkovode. Tam však nemá šancu prežiť, nutná je okamžitá operácia. Hrozí, že rastúce embryo a placenta narušia cievy vo vajíčkovode, vyprovokujú krvácanie a spôsobia brušnú príhodu, pri ktorej vám ide o život.

Nie ste tehotná

Meškanie môže vyprovokovať:

• Zmena prostredia, úmrtie v rodine či výrazný stres.

• Pribratie alebo rapídne schudnutie.

• Extrémna športová záťaž.

• Vysadenie antikoncepčných preparátov.

• Pôrod.

• Cyklus bez ovulácie. Len čo sa vajíčko pripravené na oplodnenie z vaječníka neuvoľní, nevytvorí sa žlté teliesko, ktoré produkuje hormón progesterón, sliznica v maternici nehrubne a nenarastá, telo na menštruáciu nie je pripravené. Ak sa aj dostaví, nejde o klasickú periódu, ale len o krvácanie z takzvaného spádu. Drobné cievky v sliznici maternice už stopercentne neplnia svoju úlohu, nevyživujú ju a tá sa začne odlučovať. Tento jav je však typický najmä pre dievčatá na začiatku puberty a ženy po štyridsiatke.

Červené víno alebo vyvolávačka?

Do poriadku vás nemusí dať niekoľkodňové popíjanie „ženských“ bylinkových čajov a ani pohár červeného vína. Meškanie menštruácie môže upozorňovať aj na vážne, rakovinové ochorenie, ktoré treba čo najskôr liečiť. Ak sa žiadne ochorenie nepotvrdí, môže gynekológ vyprovokovať menštruáciu takzvanou vyvolávačkou - podá vám ju injekčne alebo formou tabliet.

Mešká z choroby?

Najčastejšie zdravotné problémy, ktoré sa môžu prejaviť aj stratou menštruácie sú:

• hormonálne ochorenia, ktoré spôsobujú priamo zmenu hladín hormónov: hyperandrogénny syndróm, hypopituitarizmus, predčasné zlyhanie vaječníkov, hyperprolaktinémia

Pamätajte, že hormonálna porucha neraz odštartuje rast cysty na vaječníku.

• chronické zlyhávanie obličiek a pečene

• porucha funkcie štítnej žľazy

• dekompenzovaný diabetes mellitus

Snažíte sa schudnúť?

Vymiznutá menštruácia znamená, že ste to so zhadzovaním prehnali. „Pri poklese BMI pod devätnásť, dôjde u deväťdesiatpäť percent žien k poruche menštruačného cyklu,“ upozorňuje gynekológ MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH. Za stratu menštruácie môže často aj mentálna anorexia, stres, liečba antidepresívami, hormónmi, neuroleptikami či histaminovými blokátormi. Nemávnite rukou. To, že vás pravidelne krvácanie neobťažuje, môže byť následok zlyhávania obličiek, pečene, poruchy štítnej žľazy alebo cukrovky.