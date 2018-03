FOTO: Miley Cyrus sa vzdala alkoholu i marihuany. Prečo na fotografov vyplazuje jazyk?

Speváčka a herečka sa upokojila najmä po boku svojho priateľa Liama Hemswortha. Čistú hlavu jej však pomáha udržať aj joga. Kvôli láska k zvieratám, zmenila aj stravovanie.

Joga, pilates, prechádzky v prírode a vegánstvo udržujú v bezchybnej forme americkú speváčku Miley Cyrusovú (25), ktorá je známa tým, že verejnosť rada provokuje. Svojím oblečením- neoblečením privádza do rozpakov aj kolegov. Odhalené prsia rozkoktali skúseného Paula McCartneyho. Zdá sa však, že mladučká Miley, ktorá sa v šoubiznise pohybuje už od detstva, sa zmenila. Vzdala sa i alkoholu a prestala fajčiť marihuanu. „Som úplne čistá,“ vyznala sa v jednom z rozhovorov.

Ani deň bez jogy

Vo fyzickej i psychickej forme ju udržuje aštanga joga. „Necvičím jogu kvôli svojmu telu, ale kvôli hlave. Buď budem cvičiť jogu, alebo sa zbláznim,“ napísala Miley s dávkou nadhľadu na sociálnu sieť. A k joge už roky pristupuje skutočne zodpovedne. Cvičí pravidelne, čo sa odráža aj na dotiahnutých pozíciách, ktoré ukazuje svojim fanúšikom. „Joga je ideálnym začiatkom dňa,“ tvrdí nespútaná speváčka. Prestávku v cvičení si dopriala len minulý rok v lete, bolo to desať dní. Postavu si však Miley udržuje aj vďaka pilatesu.





Miley bez problémov zvláda "krkolomné" pozície. Zdroj foto: Instagram@mileycyrus

Po kopcoch s miláčikmi

V rámci kondičného tréningu sa herečka a speváčka venuje behu. Pravidelný pohyb dopĺňa prechádzkami na čerstvom vzduchu. Spolu so snúbencom Liamom Hemsworthom trávia množstvo času v prírode so svojimi štvornohými miláčikmi. Práve pre lásku k zvieratám sa Miley pred troma rokmi stala vegánkou. Rovnaký životný štýl si osvojil aj Liam. Svoj životný postoj potvrdila niekoľkými tetovaniami. Na vnútornú stranu ramena si dala napríklad vytetovať heslo vegán na celý život.

Rozchodili to

Aj vzťah s austrálskym hercom Liamom Hemsworthom speváčku upokojuje. Zoznámili sa pred ôsmimi rokmi pri natáčaní filmu Posledná pieseň. Pár sa po roku rozišiel a na pár mesiacov úplne prerušili vzájomný kontakt. No našli si k sebe cestu. „Museli sme sa opäť do seba zamilovať,“ tvrdí speváčka. „Mali sme čas dozrieť. Som presvedčená, že keď rastiete vo vzťahu, nikdy nemôžete byť takou silnou osobnosťou, ako keď to urobíte sami za seba.“ Zdá sa, že druhý pokus vyšiel, hoci Miley si striedavo odkladá a vyberá zásnubný prsteň. Liam ju požiadal o ruku už pred piatimi rokmi, potom však dvojica zasnúbenie zrušila. Od minulého roku nosí Miley zásnubný prsteň opäť. V jednom si je istá, jeden bez druhého nevedia vydržať. Ako však už mnohokrát predviedla, jej rozhodnutia a konanie sú vždy veľmi spontánne.

Detská hviezda

Miley Cyrusová nikdy nebola obyčajné dievča. Vyrastala ako dcéra populárneho amerického speváka Billa Raya a jej krstnou mamou je ešte populárnejšia Dolly Partonová. Ako 13-ročná rozbehla Miley televíznu kariéru v populárnom seriáli Hannah Montana. Postava, ktorá žije cez deň ako obyčajné dievča a v noci sa mení na spevácku hviezdu, si hneď získala srdcia tínedžerských divákov. „Jej základy sú pevné. Viem, že má dobré srdce i myseľ,“ odpovedal otec pri reakciách na často kontroverzné správanie svojej dcéry.



Z vyplazeného jazyka sa stal pozdrav. Zdroj foto: Instagram@mileycyrus

Svojský má aj pozdrav pre fotografov. Jednoducho na nich vyplazí jazyk. „Bolo to hrozné. Vždy keď som stála na červenom koberci, mnoho čudných fotografov na mňa pokrikovalo, aby som im poslala pusu. Liezlo mi to hore krkom, tak som namiesto pusy začala na nich vyplazovať jazyk,“ priznala Miley.

