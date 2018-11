Mirka Luberdová: Pre chyby v stravovaní mi telo vypovedalo službu

Mirka Luberdová (34) si chybami v stravovaní tak spomalila metabolizmus, že dnes dokáže zjesť len dve jedná denne.

Nádejná zdravotná sestra sa síce vrhla na modeling, no život ju nasmeroval na pôsobenie v oblasti zdravia. Pomáha nielen synovi s vážnou diagnózou, ale aj iným.

Naozaj ste ako dieťa nepatrili k najštíhlejším?

Od narodenia som bola bucľatejšia. Ale okolo trinástich som bola často chorá, mala som problémy s močovými cestami a obličkami. Dlhšie som ležala v nemocnici, žila hlavne na chlebe a rožkoch, lebo mäso som nikdy veľmi nejedla. A hmotnosť išla dosť hore, na nejakých osemdesiat kíl.

Dlho ste so svojím telom experimentovali?

Modelky musia byť buď prirodzene veľmi útlej konštrukcie, alebo podvyživené. Ja som bola vcelku štíhla, ale nie modelkovsky. Takže som zjedla ráno jogurt alebo jablko alebo nejakú cereálnu kašu, a to bolo prvé i posledné jedlo dňa. Večer som už len pila energetické light nápoje, aby som od únavy neomdlela. Takto som vydržala fungovať dlho. No potom mi telo kompletne „krachlo“.

Ochoreli ste? Bol koniec s modelingom?

Vrátil sa mi obličkový zápal, začala som sa extrémne nalievať vodou. Pridala sa znížená činnosť štítnej žľazy. Ako modelka som zo dňa na deň skončila. V piatok som v Paríži fotila spodnú bielizeň. a v pondelok som už naliata vodou letela domov a rovno po lekároch. Keď som sa dala dohromady, ešte som sa k modelingu aj k starému spôsobu života na pár mesiacov vrátila, ale potom mi to už telo neodpustilo... S prácou modelky bol koniec.

Krátko potom ste mali synčeka a svadbu. Ako sa prišlo na to, že poldruharočný Riško má onkologickú diagnózu?

Bol unavenejší, zmenil typ chôdze. Bolesť v končatinách je jeden z príznakov. Nikto iný to nevidel, len ja ako mama. Objednali ho na ortopédiu, kam sme dostali časenku až o pár týždňov. No po mesiaci sa Riškovi pridružili vysoké horúčky. Týždeň bral bežné lieky na zrážanie teploty, ktoré nezaberali. Tak mu vzali krv a prišlo sa na to, že má leukémiu. Liečba trvala dva roky, deväť mesiacov sme boli v nemocnici a potom nasledovala rok a štvrť domáca liečba. Do roka a do dňa po vysadení tejto udržiavacej liečby sa však Riško musel vrátiť do nemocnice.

Pohoršilo sa mu?

Už od augusta sa mi nepozdával, mal dvakrát bezpríznakové horúčky, ktoré nechceli klesnúť, boli sme dokonca na chladiacich infúziách v nemocnici. Najprv to lekári pripisovali tomu, že začal chodiť do škôlky. Potom som mu však pri večernom kúpaní objavila zväčšený semenník, čo je typický príznak návratu choroby u chlapcov. Tu už bola potrebná transplantácia kostnej drene.

Rozhodla som sa odísť do Prahy, pretože tam boli možnosti liečby, ktoré vtedy ešte u nás neboli. Bolo to veľmi komplikované, ale nakoniec sa to podarilo. Darcu kostnej drene sme hľadali opakovane z vlastných prostriedkov, lebo prvý vhodný darca, ktorého by zaplatila zdravotná poisťovňa, mal pozitívne testy na alergie, astmu a to by po ňom Riško „zdedil“. Vraví sa síce, že zdravie si za peniaze nekúpiš, ale môžeš si aspoň zvýšiť šance. Je to dosť traumatizujúce.

Riško má za sebou tri a pol roka od transplantácie. Je teda za polovicou cesty k prekonaniu päťročnej lehoty, po ktorej sa pacient považuje za vyliečeného.

Robíte aj výživovú poradkyňu?

Áno, ale robiť jedálne lístky ma nebaví. Pretože spätná väzba je veľmi slabá. Ľudia chcú schudnúť pre vizuálny efekt, ale málokto pochopí, čo im chcem odovzdať zo zdravotnej stránky. Žiaľ, aktívne nový jedálny lístok zapoja do svojho života len ľudia s chorobami. A ja by som bola šťastná, keby to bolo opačne, preventívne.

Veď dnes sa už na základe genetických testov a rozboru črevného mikrobiómu dá ušiť jedálny lístok na mieru tak, aby ste „vypli“ genetické predispozície na určité choroby alebo ich zmiernili. Ale nie je o to záujem. Ľudia sú nepoučiteľní a nechce sa im. Myslím, že moji klienti by boli najradšej, keby som im aj navarila, aj to zjedla, aj za nich odcvičila a oni by chceli len schudnúť. Vo výžive sme nedostatočne vzdelaní. Viem to z vlastnej skúsenosti. Rada by som prispela k zmene.

Máte nejaký konkrétny plán?

Rada by som na základné a stredné školy formou prednášok priniesla informácie o výžive. Do ročníkov, v ktorých sa z dievčat stávajú tínedžerky, mení sa im telo a aj vplyvom hormónov začínajú trochu naberať. Vtedy totiž prichádzajú rôzne poruchy príjmu potravy. Už deti by mali vedieť, čo je to zdravá strava, čo jedlo v tele spôsobuje, kedy a koľko treba jesť a podobne. Aby sme sa vyhli hladovkám, poruchám príjmu potravy, spomalenému metabolizmu...

