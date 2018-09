Muži jedia zdravšie, aj lepšie spia. Ženy, kde robíte chybu?

Strava, pohyb a spánok je svätá trojica zdravého života. Ale k skutočnej spokojnosti musíte pridať ešte jednu maličkosť. Ukradnite si 20 minút iba pre seba.

Každý druhý Slovák sa v prieskume priznal, že bojuje pravidelne so stresom. Vyplýva to z odpovedí prostredníctvom online testu, do ktorého sa počas piatich mesiacov zapojilo vyše 25-tisíc Slovákov a vyše 47-tisíc Čechov. Autori sa pýtali na stravovanie, pohyb a spánok.

Muži jedia zdravšie

Z online testu vyplýva, že až každý druhý z opýtaných Slovákov aj Čechov je často vystavený stresu a zabúda na vyváženú stravu. „Vyplynulo, že iba 38 % z opýtaných Sloveniek a Češiek jedáva rybu aspoň raz týždenne, pričom 45 % mužov si rybu naopak minimálne raz týždenne dopraje,“ hovorí o výsledkoch prieskumu zástupkyňa spoločnosti Walmark Hana Lerchová. Už dve až tri porcie rýb týždenne pritom podporujú zdravie srdca. Práve Omega-3 patria medzi esenciálne mastné kyseliny, ktoré dokáže telo získať iba zo stravy a nie je schopné si ich samo vytvoriť.

Podobná situácia je aj pri strukovinách, Polovica žien z oboch krajín na strukoviny zabúda, a sotva si spomenú raz za týždeň. Muži sú na tom aj v tomto prípade o niečo lepšie. Až 55 % Čechov a 59 % Slovákov totiž jedáva počas týždňa minimálne raz strukoviny.

Hýbeme sa dosť?

Pohybová aktivita počas dňa podporuje metabolizmus, pomáha udržiavať štíhlu líniu a vďaka nej sa v tele uvoľňujú endorfíny, ktoré vyvolávajú pocit šťastia. Šport napomáha aj imunite, znižuje krvný tlak, zvyšuje sebavedomie a zlepšuje spánok. „Cvičenie vám pomôže získať vnútornú silu, posilní vás v situáciách, v ktorých ste predtým nedokázali byť odvážni. Vďaka cvičeniu sa udržiava telo a myseľ v dobrej kondícii a aktivite,“ hovorí Soňa Sedláčková autorka špeciálneho tréningového programu SOM, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl a rozvoj jedincov. SOM systém je výsledkom 30 ročného aktívneho a vytrvalého športovania, vzdelávania sa a osobného rozvoja. Jeho filozofiou je naučiť ľudí vyvíjať sa na 3 úrovniach fungujúcich v rovnováhe, a to fyzickej, emočnej a mentálnej.

Ženy spia horšie

Práve kvalita spánku má vplyv na úroveň fyzickej energie, duševnú sviežosť a schopnosť koncentrácie v priebehu dňa. „Keď sme sa v našom prieskume pýtali na to, či ľudia spávajú dobre, vyšlo nám, že muži spávajú lepšie ako ženy,“ prekvapuje Hana Lerchová. Dobre sa vyspí až 70 % mužov v oboch krajinách, ale len 66 % žien. Už šesť hodín kvalitného spánku denne má vplyv aj na našu celkovú kondíciu.

Stačí 20 minút!

Okrem kvalitného spánku je podľa koučky Zory Inky Groholovej dôležité, aby sme si pre seba vyhradili každý deň aspoň 20 minút, aj keby sme mali iba počúvať obľúbenú hudbu so zatvorenými očami. Pri nedostatku času koučka radí krátke minútové cvičenie, ktoré vám pomôže sa uvoľniť a lepšie zvládať napäté situácie. „Na zvládanie stresu je účinná aj mikromeditácia. Počas 1 minúty stíšte všetky telefóny, notebooky, vypnite hluk okolo seba.

Sadnite si pohodlne, zavrite oči a vnímajte všetko, čo v tom momente zmyslovo cítime. Sústreďte sa samostatne na zvuky, ako aj na ticho, chuť v ústach, telesné pocity – či vás niečo bolí, dotyk stoličky, pocit tepla alebo chladu, dotyk látky na tele, či na vône. Uvedomte si prítomný moment a aspoň na zlomok sekundy sa naň sústreďte. V tomto pocite vám stačí sa jedenkrát pokojne nadýchnuť a vydýchnuť. Budete prekvapení, o koľko lepšie sa budete potom cítiť.“