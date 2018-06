Najúčinnejšia metóda, ktorá vás zbaví chĺpkov. A stíhate ju do leta!

Ak máte správne chlpy, existuje epilácia, ktorá vám ušetrí čas strávený holením.

Hoci v minulosti ste si museli dať od odstraňovania chlpov laserom prestávku od mája do októbra, dnes môžete absolvovať procedúru aj v lete. Môže za to lepšie chladenie i zacielenie lúča. Škoda, že laser nie je vhodný pre každého. Ako si ošetrenie poradí so znamienkami a môže ho absolvovať aj tínedžerka?

Sú to minúty

„Laserová epilácia je stále najúčinnejšia metóda, vďaka ktorej sa zbavíte ochlpenia. V minulosti sa dalo trvalejšie odstrániť aj pomocou elektrickej ihly, ale bolo to bolestivé a zdĺhavé ošetrenie, ktoré sa veľmi často hojilo jazvičkami,“ vysvetľuje dermatologička Zora Haviarová.

„Podpazušie sa elektrickou ihlou ošetrovalo hodinu aj dve, laserom rovnaký priestor vybavíme za dve, tri minúty.“ Hoci je laser rýchlejší, musí sa zákrok opakovať. Chlpy totiž nie sú naraz všetky v rastovej fáze. Lúč musí na vlasový vačok pôsobiť práve vtedy, lebo len tak sa ho podarí zničiť a prestane produkovať nový vlas. Ani najkvalitnejší laser si však neporadí s každým chlpom. „Musí byť tmavý, teda čierny alebo hnedý. Laserový lúč sa totiž zachytáva v pigmente. Zároveň musí byť dostatočne hrubý,“ približuje odborníčka. „Laser nefunguje na blond, ryšavé a sivé chĺpky. Majú málo pigmentu. Svetelný lúč cez chlp preletí, rozptýli sa a chlp rastie ďalej.“

Trvalé odstránenie?

Ak ste vhodným adeptom na laserovú epiláciu, stačí priemerne päť až šesť ošetrení na to, aby ste mali hladkú pokožku. Platí to najmä na miesta, ktoré nie sú hormonálne ovplyvňované, napríklad bikiny či podpazušie. Partie ako brada a krk, ktoré reagujú na hormóny výraznejšie, si často vyžadujú viac opakovaní. Stačí, aby vznikla hormonálna nerovnováha a vznikajú nové chĺpky, ktoré postupne hrubnú. Práve preto odborníci označujú laserovú epiláciu za redukciu ochlpenia, a nie za trvalé odstránenie.



Foto: Shutterstock.com

„Prvé laserové epilácie sme robili asi pred pätnástimi rokmi a dámy sa zatiaľ nevracajú. Môže sa však stať, že ak ste zákrok absolvovali v tridsiatke, v čase prechodu, keď sa výraznejšie zníži hladina ženských pohlavných hormónov oproti mužským, začne ochlpenie opäť rásť,“ upozorňuje doktorka Haviarová. Rovnako sa môže ochlpenie vrátiť aj pri chorobách štítnej žľazy, ktoré spôsobujú hormonálne zmeny v organizme či počas tehotenstva.

Bolesť je znesiteľná

Výraznej bolesti sa nemusíte obávať. V minulosti lasery kožu príliš nechránili, a tak sa zákrok často končil pľuzgiermi či popáleninami. Išlo o prirodzené reakcie, ktoré boli uvedené a vyfotené priamo v návode od výrobcov laserov. Postupne sa však zlepšil systém chladenia kože i namierenie lúča.

„V súčasnosti čo najmenej pôsobí na povrchu kože a všetko vychytáva v hĺbke. Aj bolesť je skutočne prijateľná. Diódový laser napríklad zanecháva po zákroku len mierne začervenanie, takže pokojne sa môžete po ošetrení vrátiť k bežným činnostiam či do práce,“ upokojuje nerozhodných dermatologička. Po spálení koža uprace zvyšky po vlasovom vačku sama. Chlp vypadne spálený. Pri hrubších pigmentoch sa môže pritrafiť drobná popálenina, ale nie je to pravidlo.

Vyrieši zarastanie

Prípadné znamienka nie sú prekážkou laserovej epilácie, odborník ich jednoducho obíde. Musí tak urobiť, lebo znamienko by sa spálilo, keďže lúč sa zachytáva na pigment. Práca s laserom je prehľadná a odborník presne vidí, kam lúč mieri. Laserová epilácia je ideálna aj v prípade, keď patríte k citlivkám, ktorým po holení či voskoch chlpy často zarastajú alebo sa bolestivo zapália vlasové vačky. Ak sa chlp s vačkom odstráni laserom, nemá vám čo zarastať a zapaľovať sa. Pokožka je po tomto type ošetrenia aj oveľa hladšia. Po holení sa vám napríklad v oblasti bikín či podpazušia po pár dňoch objavia čierne bodky, prípadne koža časom zhrubne. Po laserovom zákroku nespozorujete ani jeden z týchto prejavov. Pokožka pôsobí prirodzene.

Foto: Shutterstock.com

Leto nie je prekážkou

Zmeny nastali aj v používaní laserov v rámci jednotlivých ročných období. Staršie typy prístrojov mali od mája do októbra prestávku. Tým, že viac narušili pokožku, mohlo sa ošetrenie v letných mesiacoch skončiť hnedými pigmentovými fľakmi, prípadne depigmentáciami. Teraz je poškodenie pokožky minimálne, takže prísne pravidlá neplatia. Laserovej epilácie sa musia v lete vzdať len príliš opálení ľudia.

„Ak máte bledšiu pokožku, môžete zákrok absolvovať. Musíme sa len porozprávať o tom, či sa nechystáte hneď na dovolenku, opaľovať sa k moru,“ konštatuje skúsená dermatologička. „Slniečku sa musíte vyhýbať dva, tri dni, potom je pokožka zahojená. Ochrana už nemusí byť taká striktná ako pri starých laseroch.“

Od pätnástich

Posúva sa i veková hranica ošetrenia. Keďže najmä dievčatá dospievajú dnes rýchlejšie, chlpov sa chcú zbaviť čoraz mladšie ročníky. Skrývajú sa za tým aj praktické dôvody v prípade športových či tanečných aktivít tínedžerov. Odborníčka v tom nevidí žiadne zvýšené riziko. Laserovú epiláciu možno so súhlasom rodičov absolvovať od pätnástich.

„Nie je to škodlivé, lúč pôsobí len v koži, nejde do väčšej hĺbky. V prípade extrémnych prípadov, keď aj mladšie deti trápia príliš tmavé chlpy napríklad na brade, môžeme ich pokojne ošetriť,“ objasňuje doktorka Haviarová. Laserovú epiláciu odborníci neodporúčajú v tehotenstve.

