Nálady ako na horskej dráhe? Skroťte ich, kým vás začnú ničiť

Možno je načase, aby ste svoje správanie prestali ospravedlňovať tým, že ste vystresované alebo vás niečo bolí. A platí to aj pre mužov.

Timea sa v jednej chvíli veselo usmieva, o pár minút je všetko inak. Stačí maličkosť, ktorá ju znervózni, a jej jednoducho prepne. Ale vždy má na to „dôvod“: Mám migrénu. Asi som niečo zjedla. Ten môj nízky tlak. Tromfom sú hormóny. Pred menštruáciou, počas nej, po nej... „Pomôže mi, keď si ľahnem, zatvorím oči a zhlboka dýcham. Po pol hodine som v pohode, ticho mi pomáha,“ hovorí o tom, čo si nie vždy v práci môže dovoliť.

Úprimnosť lieči

Ženy sú vo všeobecnosti citlivejšie a náladovejšie nielen vinou hormonálnych pochodov. Odborníci však dnes hovoria o stúpajúcom počte mužov, ktorí sú hypersenzitívni a nálady im lietajú ako na horskej dráhe. „Je prirodzené nebyť občas vo svojej koži, ale ak pravidelne prechádzate zo stavu nekontrolovanej radosti do nervozity, úzkostných a depresívnych nálad, je najvyšší čas proti nim zakročiť,“ upozorňuje psychologička Diana Bultmanová, že z otravnej náladovosti inak môžete vážne ochorieť.

Prvý krok správnym smerom je priznať si problém aj to, že si s ním neviete rady. Je to také jednoduché, a pritom to toľkí neurobia. Porozprávajte sa s niekým blízkym, komu veríte. Otvorená diskusia o pocitoch, nech už sú akokoľvek chaotické, je tou najrýchlejšou cestou, ako ich skrotiť. No nie vždy to stačí.

Kedy je to vážne?

„Ak vám zmeny nálad zasahujú do vzťahov a každodenného života, porozmýšľajte o rozhovore so psychoterapeutom,“ radí odborníčka. Zdravotná poisťovňa na to prispeje tým, ktorí majú výmenný lístok od praktického lekára. K súkromníkovi môžete zájsť „len tak“.

„Odborník zváži, ako dlho problémy trvajú, čo k nim vedie a najmä, ako sa s nimi popasovať. Dôležitá je i celková anamnéza a štruktúra osobnosti. Ak svoj stav zanedbáte, môže vás priviesť až k rozkladu, dekompenzácii osobnosti – vnútorné napätie bude narastať, budete viac roztržitý a nesústredený. Nedokážete kontrolovať svoje správanie, predvídať ani plánovať. Podceňujete alebo preceňujete svoje schopnosti a doháňate ľahko riešiteľné problémy do extrémov,“ varuje Diana Bultmanová pred dôvodom, prečo to má Timea v živote také ťažké.

Stačí pochopiť

Nielen ona maskuje svoje nešťastie hnevom a radšej vyvolá hádku, ako by mala ukázať svoj smútok. „Je to bežné,“ súhlasí psychologička. „Ide o zástupné emócie a väčšina ľudí ich nedokáže identifikovať. Objavujú sa v momente, keď si neviete rady. Psychoterapia ich pomôže nájsť, porozumieť im a ovládnuť ich,“ hovorí odborníčka. Aby ste už nemuseli ľutovať, že ste po niekom „bezdôvodne“ vyleteli.

Neudreli ste sa?

Nad dlhotrvajúcou náladovosťou sa neoplatí mávnuť rukou. Ani dúfať, že prejde. „Môže ľahko prerásť až do depresie,“ varuje odborníčka. Emočná labilita sa objavuje pri väčšine psychických ochorení.

Výrazné impulzívne reakcie sa však môžu objaviť aj po úraze hlavy, ktorý porušil nervovú sústavu. Na liečbu v takomto prípade budete potrebovať psychiatra a neurológa.



Náladovosť sa objavuje aj ako vedľajší účinok niektorých liekov, napríklad na ochorenia štítnej žľazy, centrálneho nervového systému, pľúc či srdcovo-cievneho systému a kortikosteroidov.

Okrem podpory blízkych a terapeutických sedení si môžete pomôcť sami. Psychohygienou, ktorá pomáha zredukovať stres. Začnite s tým, že si nájdete čas pre seba. „Vyrovnajte nepomer medzi povinnosťami a oddychom, teda voľnočasovými aktivitami, ktoré vás tešia,“ radí odborníčka.

