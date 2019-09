Navždy? Prezraďte, ako ste sa zoznámili a psychológovia vám povedia, či váš vzťah vydrží

Keď sa s partnerom zoznámite na prechádzke v parku, máte väčšiu šancu, že vám to bude fungovať, ako keď sa zamilujete pri autonehode alebo pri tanci? Kde ste sa zoznámili vy?

Podľa akých pravidiel si vyberáme partnerov? Alebo žiadne neexistujú? Sú výnimky, ale deväťdesiat percent vzťahov sa začína rovnako. Psychologička Lisa M. DeBruinová z Aberdeenskej univerzity v Škótsku pred pár rokmi urobila zaujímavý pokus. Odfotila stopäťdesiat mladých účastníkov, medzi nimi ženy i mužov, prevažne vysokoškolských študentov. Následne fotky upravila. Ženám dala mužské rysy a mužom ženské. Každý z testovaných dostal deväť fotografií. Medzi nimi aj svoju vlastnú, zmenenú na iné pohlavie. Nikto zo zúčastnených si to nevšimol. Medzi tvárami mali nájsť tú, ktorá je najpríťažlivejšia a najvhodnejšia pre manželstvo. Každá žena si vybrala samu seba. Muži ich nasledovali. Prirodzene. Naša tvár je tá, ktorú poznáme najlepšie. Črtá sa aj v našich rodičoch, starých rodičoch a súrodencoch. Preto jej dôverujeme, páči sa nám a dávame jej prednosť pred inými. Kým nie sme v strese.

Protiklady sa priťahujú iba v strese

Keď na nemeckej univerzite v Saarlande testovali mužov. Dali im vybrať z fotografií najpríťažlivejšiu ženu. Ruku im ponorili raz do príjemne teplej vody, druhýkrát do ľadovo studenej. Keď mali muži ruku v teple, vyberali si partnerky podobné sebe. Zmena nastala, keď sa ruka ocitla v ľade. Vybrali si ženu, ktorá sa od nich najväčšmi líšila. Voda mužom zvýšila krvný tlak i hladinu stresového hormónu kortizolu. Preto podľahli vábeniu absolútne nevhodnej partnerky. „Vzťahy, ktoré vzniknú v stresovom či rizikovom období sa po upokojení situácie obyčajne rozpadnú. Nedokážu fungovať bez dostatočného množstva adrenalínu. Naopak, vzťahy, ktoré vzniknú v pokojnom období života, prestoja aj kritické chvíle. Máte teda väčšiu šancu na lásku až za hrob, ak sa zoznámite v škole, pri práci alebo na prechádzke v parku, ako keď sa stretnete pri autonehode, v horiacom lietadle alebo pri prepade odchodu,“ vysvetľuje vzťahová terapeutka PhDr. Alica Terková. Platí to aj o liečebných, prechodných vzťahoch. Tých, ktoré vznikajú v období, keď sa jeden z partnerov rozvádza či rozchádza.

Hľadáte svojho otca?

Veterinárka Zuzana je krásna, vysoká tmavovláska. Aké bolo prekvapenie všetkých jej blízkych, keď si za životného partnera vybrala nízkeho železničiara s riedkymi blond vlasmi a niekoľkými kilami navyše. Na svadbe však všetci pochopili. Ženích sa totiž nápadne podobal na Zuzaninho otca. Hoci nie biologického. So Zuzaninou mamou sa zoznámil, keď mala jej dcéra iba šesť mesiacov. Zamiloval sa do oboch. Zuzanu prijal za svoju a nečakane tak ovplyvnil aj jej psychiku. Navyše, Zuzaninou slabosťou boli aj uniformy. Jej otec je policajt. „Sexuálne vzorce správania sa vytvárajú u dievčat od dvoch do ôsmich rokov. V tom čase je nekonečne dôležité, aké vzťahy majú okolo seba, akých mužov. Maďarskí psychológovia skúmali vzťahy žien, ktoré mali adoptívnych otcov. Ak mali s otčimom dobrý vzťah, obyčajne si vybrali partnera, ktorý sa naňho podobal práve v období medzi druhými a ôsmymi narodeninami,“ hovorí terapeut PhDr. Filip Kollár. Poľskí psychológovia potvrdili, že ak žena nemala so svojím skutočným alebo adoptívnym otcom dobrý vzťah, jej partner sa na rodiča nepodobá.

Priamo do očí = priamo do srdca

Ak veríte tomu, že muži sa zamilujú do pŕs a ženy do peňaženky, budete sklamaní. To najdôležitejšie sú zase len oči. Univerzita na Aljaške oproti sebe posadila sedemdesiat heterosexuánych párov. Nikdy predtým sa dvojice nevideli. Vedci ich požiadali, aby si navzájom dve minúty nežne hľadeli do očí. Po konci experimentu mali všetci zúčastnení pocit, že sú zamilovaní. Stačí teda iba intímny pohľad na pár minút? Áno, a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa do seba zamilujú herci pri točení ľúbostných scén. Stalo sa to aj veľkému lámačovi sŕdc Warrenovi Beattymu, keď sa zahľadel do svojej kolegyne Annette Beningovej. Hlbokým očiam Angeliny Jolieovej neodolal ani ženatý Brad Pitt . No len oči nestačia, aby sa dvojica nerozišla. Vie o tom aj Tom Cruise, takmer všetky svoje bývalé partnerky spoznal pri filmovaní. Nebezpečný je však i tanec, pri ktorom hľadíte partnerovi hlboko do očí.

