Nekonečné bolesti chrbtice: Helene nič nepomáhalo. Jediný zákrok ich okamžite odstránil

Rok po operácii chrbtice to Helena bez liekov proti bolesti už nezvládala. Dnes ju nielenže nebolia kríže, ale začína sa jej vracať aj cit do nôh.

Pred tridsiatimi rokmi podstúpila Helena Angyalová (67) z Bratislavy prvú operáciu vyskočenej platničky, teda hernie disku v krížovej oblasti. „Zacviknutý nerv mi spôsoboval také bolesti, že som musela ležať v nemocnici. Tam rozhodli, že je nutná operácia. Do práce som sa vtedy vrátila až po štyroch mesiacoch,“ spomína na klasický zákrok v Nových Zámkoch.

Sedavé zamestnanie

So skoliózou mala z času na čas problémy od mladosti a jej chrbtici iste nepridalo ani sedavé zamestnanie v banke. „Už po roku od operácie sa bolesti objavili opäť, no riešila som to liekmi, nechcela som vymeškávať z práce,“ vraví usmievavá dôchodkyňa. Neskôr už lieky proti bolesti nezaberali a museli nastúpiť infúzie, rehabilitácie, elektroliečba. Uľavili len dočasne a bolesti jej časom začali vyžarovať aj do nôh.

„Keď som nastúpila do dôchodku, začala som sa konečne viac venovať sebe. Prihlásila som sa do školy chrbta, trikrát týždenne som chodila do fitcentra a cvičila s osobným trénerom. Aj môj masér mi povedal, že cíti, ako mi zosilneli svaly. Cítila som sa naozaj lepšie. Až do uplynulého leta,“ vraví pani Angyalová.

Prudký pohyb

Stačil jediný zlý pohyb. „Zazvonil poštár. Prudko som vyskočila a bolesť ako elektrina mi vystrelila z krížov až do palca na nohe. A bolesti neustupovali, najhoršie boli v noci. Ľavú nohu som mala až horúcu, ani stáť som na nej nemohla. Dokonca som musela chodiť s paličkou! Strácala som rovnováhu aj citlivosť v chodidle.“

Pani Helena sa nevzdávala. Tréner sa snažil nájsť vhodné cviky, skúšali SM systém, no bolesti sa hlásili stále. „Vtedy som si kúpila Zdravie – Špeciál o chrbtici. A to bolo ako manuál na moje problémy! Cvičila som podľa návodu v časopise a našla som tam aj kontakt na centrum bolesti, tak som sa objednala. Už po prvej injekcii som sa cítila ako nový človek.“

Rýchla operácia

Len injekcie však problém s chrbticou nevyriešia. Lekári magnetickou rezonanciou zistili, kde je pôvod Heleniných bolestí. „Dve vysunuté medzistavcové platničky a zväčšené facetové kĺby zúžili miechový kanál. Išlo o herniu platničky doľava medzi tretím a štvrtým stavcom driekovej chrbtice a centrálne vysunutú platničku medzi piatym stavcom a krížovou kosťou,“ vysvetľuje anestéziológ a algeziológ Ireneusz Przewlocki.

Helena dlho nerozmýšľala a v novembri podstúpila endoskopickú operáciu. „Na druhý deň po zákroku som išla domov po vlastných nohách. Kríže ma nebolia vôbec a citlivosť do nôh sa mi pomaly vracia. Už sa neviem dočkať, kedy začnem s rehabilitáciou a cvičením,“ usmievala sa mesiac po operácii energická štíhla a ako svieca rovná dôchodkyňa.



Helena Angyalová (67) je mesiac po endoskopickej operácii prakticky bez problémov. Foto: Robo Hubač

Zázraky na počkanie sa nedejú?

Pri akútnych stavoch dokáže operácia odstrániť pálčivú bolesť prakticky okamžite. Ale pri degeneratívnych zmenách na chrbtici, ktoré utláčali nervový koreň celé roky, nemôže nikto vopred vedieť, do akej miery sa vám po operácii uľaví.

„Operáciou sa síce tlak uvoľní, ale môže chvíľu trvať, kým sa nervový koreň zregeneruje. Nemusí teda platiť, že okamžite po operácii vás už nič nebolí. Dokonca môžu byť aj pacienti, ktorí majú nezvratné poškodenie. Aj pri ťažkých stavoch sa ale bolesť zvyčajne zmenší a stav pacienta sa zlepší, lebo aspoň časť koreňa sa môže zregenerovať. Záruka na stopercentné odstránenie bolestí však neexistuje, každý pacient je iný,“ upozorňuje MUDr. Przewlocki.

