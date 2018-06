Nepraje to nikomu: Po pôrode alergická na vodu. Jedného dňa nebude môcť ani piť!

Hormóny jej po pôrode spôsobili v tele nepríjemný uragán. Cherelle Jordan Farrugia (25) ublíži sprcha i dážď. Teší sa, že môže piť. Zatiaľ...

Mladá Angličanka nerozumela tomu, čo sa s ňou deje. V marci tohto roku, dva mesiace po tom, čo porodila dievčatko, dostala extrémnu kožnú reakciu v sprche. Ďalšie dni sa scenár opakoval. Pokožka ju neznesiteľne pálila, svrbela a s opakovanými podráždeniami prišla bolesť. Automaticky to pripísala kozmetickému produktu, ktorý pri umývaní použila. Niekoľkokrát ho vymenila, no nepomohlo. „Najskôr začnem cítiť šteklenie, potom presne viem, čo bude nasledovať. Telo mi posypú vyrážky, čo trvá 30 - 60 minút," povedala pre austrálsky DailyMail.

Mesiace vylučovania príčin

Ďalšia možná príčina, ktorá jej napadla, bola teplota vody. Skúsila absolútne všetko, vrátane umývania sa s filtrovanou a prevarenou vodou. Zakaždým jej pokožku posiali alergické vyrážky. Vylúčila tiež alergiu na chlór a baktérie v sprche. Až na internete narazila na diagnózu, ktorou trpí iba 35 ľudí na celom svete - Aquagenic Uticaria. Bolo to jasné! No

naštudovanie prejavov a možností liečby jej k upokojeniu nepomohlo. Objednala sa na vyšetrenie.

„Prvý lekár, u ktorého som bola, o ničom podobnom nikdy nepočul. Trvalo tri mesiace, kým som dostala oficiálnu diagnózu. Lekári tvrdia, že sa mi počas popôrodnej depresii rapídne zmenili hladiny hormónov v krvi," hovorí Cherelle.

Foto: Instagram/ @senorita.cherelle

Extrémna žihľavka

Tento ojedinelý druh žihľavky sa objavuje po kontakte kože s vodou bez ohľadu na jej teplotu. Vo väčšine prípadov postihuje hlavne ženy z nejasných príčin. Keďže ide o zriedkavé ochorenie, odborníci avizujú len minimum skúseností s liečbou a jej úspech je u pacientov značne individuálny. Pomáhajú antihistaminiká v kombinácii s UVB žiarením, krémy, ktoré vytvoria ochranný filter proti vode a ďalšie.



Cherelle: „To svrbenie ma privádza do šialenstva!" Instagram/ @aquagenic.urticaria

Rýchlo v suchu

Po každej sprche sa čo najrýchlejšie osuší. Čím dlhšie čaká, tým je reakcia intenzívnejšia. Oblečie sa, aby vyrážky nevidela a snaží sa zamestnať mozog aj ruky niečím iným. Venuje sa dcérke alebo ide vyvenčiť psa. No musí si dať pozor aj na to, aby nezmokla: „Veľmi mi to ovplyvňuje život. Milovala som horúce kúpele vo vani, nemôžem vziať dcérku plávať, musím sledovať predpovede počasia," zdôverila sa v rozhovore.



Do dvoch mesiacov malej Willow bolo všetko v poriadku. Dnes si s ňou už takto kúpeľ neužíva. Zdroj: Instagram/ @senorita.cherelle

Hľadá liečbu

Proti akvagenickej žihľavke doposiaľ nejestvuje účinná liečba, no Cherelle by k nej chcela prispieť. Práve preto sa rozhodla svoj príbeh medializovať a na Instagrame založila účet pod názvom tejto diagnózy s popiskom: „Spojme sa a nájdime liek!"



Barbara, ktorá poslala Cherelle fotku, stanovili diagnózu po tom, čo po sprche utrpela anafylaktický šok. ​Instagram/ @aquagenic.urticaria

„Momentálne si dám tabletku 20 minút pred tým, ako sa idem sprchovať. Občas mi pomôže prejavy zmierniť, no nikdy ma od nich úplne neoslobodí. Zistila som, že Aloe Vera ich trošku zmierni, čo je zvláštne, pretože táto rastlinka obsahuje množstvo vody," hovorí.

Ale môže byť horšie

„Nemôžem uveriť, že mám také nešťastie a patrím k 35 ľuďom na svete, ktorí „AU" majú. Dozvedela som sa, že niektorí z nich nemôžu vodu ani piť. Začne ich po tom škriabať v hrdle. Toto ochorenie má tendenciu sa časom zhoršovať, takže je dosť možné, že to čaká aj mňa," vyjadrila svoje obavy mladá mamička.

„Pochopiteľne to ničí aj moje psychické zdravie. Trpím úzkostnými stavmi, no bojujem. Ak príde choroba, musíte ju akceptovať a nájsť v sebe silu, ako sa s ňou naučiť vysporiadať a dostať ju pod kontrolu. A mohlo by byť ešte horšie. Veď sa ma to predsa nepokúša zabiť!" dodala s úsmevom.

