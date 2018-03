Neter autora Jamesa Bonda: Ťažká choroba mi gumuje pamäť

Epilepsia jej kradne spomienky. Hermione Fleming si nepamätá si nič pol roka dozadu. Žiť s epileptickými záchvatmi a robiť kariéru sa jej darí aj vďaka liekom.

„Zabúdam, čo som zabudla,” hovorí úspešná 28-ročná módna manažérka Hermione Fleming. Ide o neter Iana Fleminga, ktorý je autorom kníh o kultovom Jamesovi Bondovi, podľa ktorých sa točili slávne filmy tajného agenta 007.

Bolia ju slzy i kúpeľ. Dievčatko trpí nezvyčajnou chorobou

Dnes sa jej vďaka liekom žije lepšie a môže robiť kariéru. Napriek tomu sa jej spomienky pol roka dozadu vymazávajú z pamäte. Aby zvýšila povedomie ľudí o epilepsii, stala sa hlavnou tvárou kampane o tejto chorobe.

Mimo tela

Hermione hovorí, že keď zažila v 13. rokoch prvýkrát epileptický záchvat, myslela si, že zomiera. Práve pozerala televízor so svojím otcom v rodnom dome v Oxfordshide, keď si uvedomila, že sa s ňou niečo deje. „Zrazu som sa začala všetkému vzdiaľovať, aj môjmu telu. Pozerala som na seba, ako tam ležím. Začala som panikáriť, ale nemohla som sa pohnúť,” opisuje svoj zážitok v psychológii nazvaný ako mimotelová skúsenosť.

Hviezda Kliniky Grace: Myslela, že je iba prepracovaná. Kate si vypočula mrazivú diagnózu!

Blízko smrti

Najskôr si myslela, že má infarkt a zomiera. No keď bola po minúte spät pri vedomí, uvedomila si, že sa s ňou niečo dialo. Nevedela však vysvetliť čo. „Začala som strašne plakať a otec na mňa pozeral, ako sa celá biela trasiem a pýtal sa, čo sa deje,” hovorí pre britský Daily Mail neter tvorcu Bondoviek. Krátko na to sa v škole dozvedla o takzvanom zážitku blízko smrti a to bolo presne to, čo v ten osudný deň zažila.



Foto: Instagram/ @humfleming

Viac foto ► vo FOTOGALÉRII

Bolestivé aj dnes

Spomienky sú pre ňu bolestivé ešte aj dnes, keď o nich rozpráva. A hoci si nedokáže pamätať deň, keď sa to stalo, dáva si dokopy informácie, ktoré jej udalosť pripomínajú. Hermione, dnes už dospelá a úspešná módna manažérka, hovorí, že jej pamäť sa akoby zahalila do hmly. „Keď som bola dieťa, mala som pamäť ako počítač. Pamätala som si všetko - mená aj dátumy. Dokázala som dať okamžitú odpoveď na čokoľvek. Dnes keď stretnem starých priateľov, ktorých som poznala roky, nespoznám ich. Dokonca som sa raz predstavila mojej sesternici,” hovorí s úsmevom.

Chybná diagnóza: Zatvorili ju na psychiatrii, no dievča pomaly umieralo!

Tvár kampane

Jej dlhotrvajúca pamäť je už minulosťou. Spomienky sa jej postupne vymazávajú od šesť týždňov dozadu až po šesť mesiacov, keď už má problém si na čokoľvek spomenúť. Útoky epilepsie jej v súčasnosti prichádzajú „len” raz až dvakrát do mesiaca. Je to vďaka moderným liekom, ale najmä vďaka zodpovednému životnému štýlu.

Hermionina choroba však nie je typická tuhnutím svalstva, kŕčmi alebo zášklbmi tela. „Epilepsia má mnoho podôb a rôzni ľudia ju pociťujú inak a majú iné prejavy,” hovorí mladá žena. „Vedľajší účinok mojich záchvatov je, ktorý má na môj život najväčší dopad, že sa zrýchľuje moje zabúdanie. Je ťažké pre mňa odhadnúť koľko zabúdam, pretože ako to môžem vedieť? Zabúdam, čo som zabudla!” dodáva paradoxne so smiechom.

Tipnete správne jej vek? Saru šokujúco zmenila záhadná choroba!

Zodpovedný život

Aby zvýšili v Británii povedomie o epilepsii ako chorobe a jej prejavoch, stala sa neter Iana Fleminga, hlavnou tvárou kampane nadácie Young Epilepsy. Epilepsia je ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré sa prejavuje náhlou poruchou neurologických funkcií mozgu. Vo väčšine prípadoch, podobne ako u Hermiony, nie je jasné, čo chorobu spôsobuje. Na svete ňou trpí asi 60 miliónov ľudí a väčšina z nich žije navonok normálnym životom. A hoci sa epilepsia v súčasnosti nedá vyliečiť, dá sa ju mať pod kontrolou. Epileptik by mal mať pravidelný denný režim, bez ponocovania a náhlych zmien. Mal by jesť zdravo a absolútnym tabu je pre neho alkohol.

A tak je to aj s Hermionou. Epilepsia úplne ovplyvnila jej život, ale je pozitívna a pozerá do budúcnosti. „Pretože mi epilepsia vymazáva pamäť, žijem pre prítomnosť. Ale nevadí, pretože svoj život žijem naplno, najviac ako to je len možné.”

Epilepsia