Nežiaduce účinky antikoncepcie. Musíte ich akceptovať?

Hormonálna antikoncepcia zabráni počatiu len ak ju užívate naozaj dôsledne podľa návodu. Ak vám je z piluliek zle, možno občas rada nejakú vynecháte

Aby naše telá fungovali správne, potrebujú mať dobre vyladené hormonálne hladiny a celkovo správne nastavenú vnútornú „chémiu“. Veľmi zjednodušene povedané, hormonálna antikoncepcia je presne to, čo naruší prirodzené fungovanie ženského tela, takže nemôže otehotnieť. Ale práve to sa od antikoncepcie aj žiada. No sú tu i ďalšie, nie celkom želané dôsledky. Čo s nimi?

Hormóny, nevoľnosti a spol.

Takmer polovica žien sa na antikoncepčné pilulky vykašle v priebehu prvého roka užívania, pretože im spôsobujú nevoľnosti, zmeny nálad, depresie, zníženie libida, priberanie, bolesti hlavy či iné citeľné nepríjemnosti. Ak chcete byť zodpovedná a neriskovať otehotnenie, skúste pred vysadením piluliek tieto protiopatrenia:

neužívajte pilulku na lačný žalúdok, ale po jedle, najlepšie pred spaním

poraďte sa s lekárom o prípravku proti nevoľnosti

poraďte sa s lekárom o výmene antikoncepčných piluliek za iné.

Ak je vaša nevoľnosť len mierna, no obťažujúca, mohlo by pomôcť toto:

nekonzumujte ťažšie mastné jedlá, vyprážané ani výrazne sladké

pite chladené nápoje a tiež zázvorový čaj

jedzte častejšie a malé porcie

skúste akupresúrne body proti nevoľnosti.

Keby po výmene piluliek nedošlo k zlepšeniu, možno zaberie zmena antikoncepčného prípravku. S nevoľnosťami a ďalšími vedľajšími účinkami ale treba počítať aj pri vaginálnom krúžku, antikoncepčnej náplasti či implantáte.

Zvážte pre a proti

Hormonálne prípravky majú viacero pozitívnych zdravotných účinkov a niekedy sú predpisované vyslovenie na liečené účely, no majú aj riziká. Najmä zvýšenú zrážanlivosť krvi, v istých prípadoch tiež riziko rakoviny prsníka, zvýšené riziko srdcového aj mozgového infarktu. Pred začatím užívania hormonálnej antikoncepcie preto lekára veľmi podrobne informujte o chorobách vo vašej rodine a priznajte sa mu aj s vašimi prípadnými neduhmi, ako fajčenie a podobne.

Zvážte tiež, či máte sex natoľko často, že sa potrebujete chrániť hormonálnym preparátom. Nehormonálnou alternatívou, ktorá by mala zabrániť počatiu, je vnútromaternicové teliesko, latexová či silikónová membrána a klasický kondóm

