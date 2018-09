Príbeh: Nesmie prežívať žiadne emócie. Stačí jeden vtip od dcéry a Claire skolabuje

Mladá matka dvoch detí trpí zvláštnou poruchou. Smiech, stres aj akékoľvek iné rozrušenie spôsobí, že padá k zemi.

Nikdy nevie kedy to opäť príde. Vždy, keď sa Claire Scott zasmeje, stráca nad sebou kontrolu a padá k zemi. Mladá Britka totiž trpí vzácnou poruchou, ktorá ju paralyzuje zakaždým, keď pocíti nejaké emócie. „Naposledy, keď sa to opäť stalo, bol na vine obyčajný vtip. Moje dievčatko prišlo zo školy a povedalo mi ho. Nedával veľmi zmysel, no aj tak som sa rozosmiala… A ďalšiu vec, ktorú som potom vnímala bolo až ako ma manžel dvíha zo zeme,” povedal pre britský server Daily Mail dnes už 31-ročná žena.

Bez emócií

Claire je mamou dvoch detí, preto je pre ňu ťažké udržať emócie na uzde. A práve to je najväčší problém. Mladej Britke diagnostikovali kataplexiou. Ide o zriedkavú poruchu, ktorá spôsobí, že pri silných emóciách stráca kontrolu nad svojimi svalmi. Okamžité ochabnutie svalstva nastane vždy, keď pocíti radosť, smiech, vzrušenie, strach, hnev alebo prekvapenie. Stalo sa tak aj počas Vianoc, keď Claire pod vplyvom stresu a návale emócií odpadla až 25-krát. „Niekedy viem, že to príde, inokedy nemám ani potuchy. Cítim iba zatemnenie a som úplne paralyzovaná,” hovorí o svojom trápení mladá žena. V takomto stave ostane zväčša sekundy, inokedy kolaps trvá až niekoľko minút.

Trápne situácie

S nepredvídateľnými útokmi bojovala Claire, ktorá žije na Normanských ostrovoch, už ako malé dieťa. Lekári ju začali sledovať ako 11 ročnú. Najskôr si mysleli, že jej problémy môžu súvisieť so srdcom. Keď sa nič nepotvrdilo, upodozrievali nervy, no testy nič nezistili. „Bolo to pre mňa ťažké najmä v čase dospievania. Často som musela ľuďom vysvetľovať moje zvláštne správanie. Lenže musela som sa s tým vysporiadať, bola to súčasť môjho života,” povedala denníku Daily Mail. „Raz som sa zrútila, keď som prechádzala stredom ulice. Ľudia sa na vás pozerajú, keď sa to stane. Sú to naozaj trápne situácie,” priznáva.

Vďaka liekom sa už dnes cíti Claire lepšie. Zdroj foto: facebook/Claire Scott

Stovky kolapsov

Keď sa Claire po ukončení školy zoznámila so svojim budúcim manželom Davidom, povedala mu o svojom trápení. „Vždy som bola voči ľuďom úprimná. Spočiatku mal trochu obavy, pretože nevedel, čo má robiť. Keď to na mňa prišlo, pokúsil sa ma dostať do pohodlnejšej polohy, ale bolo to takmer nemožné. Keď mám kolaps, moje telo je úplne nevládne. Najlepšie je nechať ma tak a vydržať,” vysvetľuje.

„Mávala som stovky kolapsov za rok, takže si už zvykol.” Po tom, čo sa jej narodil druhý syn, jej stav sa zhoršil. Takže ju manžel povzbudil, aby išla za lekárom. „Prežívala som šťastné obdobie, zároveň som sa bála, že mi syn vypadne z rúk, keď opäť spadnem. Keď som sa stretla s neurológom, okamžite mi diagnostikoval kataplexiu,” opisuje udalosti.

Opäť v aute

Lekár jej predpísal typ antidepresív, ktorý výrazne znížil počet kolapsov. „Teraz sa cítim omnoho dôstojnejšie a môžem sa viac starať o rodinu. Opäť som sa po rokoch odhodlala šoférovať,” hovorí Claire, dnes už mama 8-ročného syna a 12-ročnej dcéry.

Kataplexia sa pritom môže prejavovať rôznymi spôsobmi - od uvoľnenia tvárových svalov až po úplné ochabnutie tela. Porucha vzniká vtedy, keď poškodené nervové bunky prestávajú produkovať látku zodpovednú za udržanie bdelosti, takzvaný hypokretín. Na rozdiel od väčšiny pacientov s kataplexiou Claire nemá zároveň chronickú spánkovú poruchu narkolepsiu. Tá spôsobuje, že ľudia sú neustále unavení a kedykoľvek bez varovania upadajú počas dňa do spánku. Kataplexia väčšinou súvisí s narkolepsiou, no môže sa prejavovať aj bez nej, tak ako je to aj v prípade Claire.

