Ničí ju úzkosť a panika. Herečka zverejnila NÁVOD venovaný jej partnerovi. Má pomôcť aj iným

Ak ochorie duša človeka, spolu s ním trpia aj jeho najbližší. Chcú mu pomôcť, no často reagujú presne naopak, ako by mu pomohlo. A všetko je razom horšie.

Neovládateľné záchvaty devastujú vnútorné prežívanie, súkromný život, vzťahy s ľuďmi. Banálne činnosti, ktorých ste doteraz zvládali denne desiatky, je zrazu ťažké splniť. Cítite neschopnosť, a na svojich milovaných často až nenávistne „vyletíte". Jednoducho to nie ste vy. Skúste pomôcť aj vy im. Nevedia, čo vám ubližuje. Ak sa do seba uzatvoríte, ste len krôčik od toho, aby ste spadli do priepasti vážnej depresie.

Ide o život!

Mladá herečka a producentka Kelsey Darragh to nemá vôbec ľahké. Trpí zložitou psychickou diagnózou „epizodická záchvatová úzkosť". Záchvaty paniky nemožno predvídať ani ich nespúšťajú žiadne konkrétne situácie. Z ničoho nič ju prepadne neuveriteľný strach.

Paniku sprevádzajú aj telesné prejavy:

tlak až bolesť na hrudi,

problémy s dýchaním, pocity dusenia,

nevoľnosť,

opantá zmysly až tak, že stráca kontaktu s realitou.

Niet divu, že ak je človek s spoločnosti neznámych, volajú mu okamžite sanitku, nakoľko sa domnievajú, že ide o infarktový stav. Riziko smrti tu však je - ak sa nelieči a prerastá do depresie, človek si siaha na život.

Návod na komunikáciu

Kelsey je poctivý pacient a užíva lieky. Záchvaty ju však niekedy prevalcujú. Chápe, že to s ňou má partner nesmierne ťažké, no nechce ho stratiť. Snaží sa ju pochopiť, preto mu vlastnoručne napísala „návod" na komunikáciu s ňou. Tento intímny zoznam zverejnila aj na sociálnej sieti. Chcela ním poradiť ďalším a zároveň ľudí vyzvala, aby zdieľali aj svoje vlastné odporúčania. Podarilo sa. Ba čo viac. Stal sa virálnym a jej priamosť si vysoko cenia.

15 vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste druhému pomohli prekonať úzkosť a záchvat paniky:

1. Som vystrašená a nie som schopná ti vysvetliť, prečo, preto prosím, nebuď na mňa podráždený.

2. Ak sú v dosahu moje lieky, prosím nájdi mi ich a uisti sa, že so ich vzala.

3. Dýchacie cvičenia ma frustrujú, no pomáhajú mi. Vyskúšaj zosynchronizovať môj dych s tvojim.

4. Opatrne mi navrhuj veci, ktoré by sme mohli robiť spolu, aby sa moja panika rozptýlila. (Len mi nehovor, čo

potrebujem alebo čo by som mala robiť - a počúvaj, keď niečo odmietnem!)

5. Pri disociatívnej panike - pripomeň mi, že sa to už stalo a že to pominie. Keď sa to deje, som vystrašená,

možno mi skús povedať nejaké vtipné fakty o mne alebo našom spoločnom živote, ktoré by ma rozosmiali.

6. Dúšky vody mi môžu pomôcť, no nehovor mi, že potrebujem jesť alebo piť - VER MI! - z toho mi je naozaj zle!

7. Dýchaj spolu so mnou!

8. Ak môžeme odísť odtiaľ, kde sa nachádzame, vezmi ma domov!

9. Prosííím, buď ku mne dobrý. Necítim sa sama sebou, som v rozpakoch, cítim sa vinná, že to so mnou musíš

prežívať.

10. Niekedy mi veľmi dlhé objatie dodá pocit bezpečia.

11. Pomôcť mi dýchať je ťažké, no veľmi účinné!

12. Ak je to veľmi zlé, zavolaj kvôli mne mojej mame, sestre alebo najlepšej priateľke.

13. Pohovor mi, aby som s tým bojovala. Radšej to nechaj, nech to prejde. Čím viac sa budem snažiť mať to pod

kontrolou, tým to môže byť horšie.

14. Buď empatický!

15. Raz to prejde (o pár hodín). Začni sa so mnou o tom rozprávať. Čo by sme mohli urobiť nabudúce?

Nie ste v tom sami!

Stavy úzkosti sa vyvíjajú zo zložitej prepojenosti niekoľkých rizikových faktorov, ktoré zmenia chémiu mozgu. Konkrétne panická porucha sa vyskytuje u žien dvakrát častejšie než u mužov. Objavuje sa medzi 15. a 25. a 45. až 55. rokom života.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú úzkostné poruchy najčastejšie diagnostikovanými duševnými ochoreniami. Odhadom nimi trpí jeden človek z trinástich. Často idú ruka v ruke s ďalšími diagnózami ako depresia, poruchy príjmu potravy či porucha pozornosti (ADHD). U väčšiny prípadov ide o špecifické fóbie, napríklad o sociálnu fóbiu alebo v druhom prípade o spomínanú depresiu. Fóbie však na rozdiel od Kelseyinej diagnózy môžno predvídať, nakoľko ich spúšťa konkrétny predmet alebo situácia.

Úzkosť prekonáte!

Čo je treba neustále pripomínať je, že úzkostné poruchy sú veľmi dobre liečiteľné, no len malé percento liečbu prijíma, nakoľko sa rozhovoru s odborníkom bráni. Preto ak sa necítite v pohode, určite neotáľajte s návštevou psychológa či psychiatra.

